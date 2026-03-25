Usher defendió a Sean "Diddy" Combs pese a que fue condenado por tráfico sexual: "Ha sido tergiversado" + Seguir en









Combs fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para la prostitución.

Usher junto a Diddy Combs.

Usher concedió recientemente una entrevista en vídeo a Forbes en la que defendió a Sean “Diddy” Combs y afirmó que el rapero caído en desgracia y magnate del entretenimiento ha sido “tergiversado”.

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El fundador de Bad Boy Records fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para la prostitución. (Su liberación se adelantó posteriormente a abril de 2028). El juicio penal de Combs, previsto para 2025, terminó con un veredicto dividido, ya que fue absuelto de conspiración para delinquir y trata de personas con fines sexuales, evitando así cargos graves que podrían haberlo llevado a prisión durante décadas.

Cuando Forbes le pidió que nombrara una palabra que le viniera a la mente al escuchar el nombre de Combs, Usher respondió: "Legado".

“En muchos sentidos, creo que ciertas personas son perseguidas y quizás no se les reconoce la grandeza que aportan”, explicó Usher. “No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue la que el mundo ha visto ni la forma en que se le ha tergiversado. No digo que todos los hombres sean perfectos. No digo que todos estemos libres de defectos. Pero, con un mínimo de humanidad, no puedo ignorar las valiosas contribuciones que este hombre hizo para nosotros como emprendedores negros, para nosotros como empresarios, para nosotros como personas que hemos transformado la cultura y las ideas en algo tangible”.

“Mucha gente se benefició de lo que creó y lo reconozco”, continuó Usher, añadiendo: “Así es como veo a ese hombre. Y así es como elijo recordarlo. Le tengo respeto porque me di cuenta de que lo que aprendí como empresario, incluso antes de entender qué eran los negocios, surgió al ver las cosas increíbles que él era capaz de hacer y la forma en que se posicionó como empresario”.

El juicio a Sean "Diddy" Combs El juicio de Combs, previsto para 2025, comenzó a principios de mayo y contó con 34 testigos que acusaron al rapero y productor de delitos que iban desde la distribución de drogas hasta el maltrato físico y la agresión sexual. Una prueba clave en vídeo de 2016 mostraba a Combs golpeando violentamente a su entonces novia, Casandra “Cassie” Ventura, la testigo estrella del juicio, quien ofreció un extenuante testimonio de cuatro días. Durante el juicio, los abogados de Combs admitieron su historial de violencia doméstica, recordando al jurado que Combs no había sido acusado de ese delito en concreto.

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