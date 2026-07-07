Las lágrimas de Lionel Messi tras la remontada épica ante Egipto: la imagen que emocionó a toda la Argentina

El capitán no pudo contener la emoción después del agónico 3-2 que metió a la Albiceleste en los cuartos de final. Tras fallar un penal y marcar el empate parcial, terminó llorando en pleno campo de juego mientras sus compañeros lo abrazaban.

Lionel Messi rompió en llanto tras el triunfo sobre Egipto. El capitán tuvo revancha luego del penal fallado, marcó un gol clave y fue protagonista de una clasificación inolvidable.

Lionel Messi , capitán y emblema de la Selección Argentina , protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del Mundial 2026 . Apenas el árbitro marcó el final del emotivo triunfo por 3-2 frente a Egipto , en Atlanta, el astro del fútbol Mundial no pudo contener la emoción y rompió en llanto tras asegurar la clasificación a los cuartos de final.

Mientras el resto del plantel celebraba la heroica remontada, varios de sus compañeros se acercaron para abrazarlo en una escena que rápidamente recorrió el mundo y reflejó la tensión acumulada durante uno de los partidos más intensos del torneo.

La Selección Argentina protagonizó una remontada memorable después de arrancar dos goles abajo. Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza, Messi apareció con un zurdazo para establecer el 2-2 y, finalmente, Enzo Fernández sentenció el 3-2 definitivo con otro cabezazo que desató la locura albiceleste.

La emoción tuya es la de todo un país. ¡Vamos, capitán! pic.twitter.com/K4kjYDVFzF

El capitán también vivió su propia montaña rusa emocional. Había fallado un penal durante el encuentro , un hecho que le permitió igualar un inédito récord negativo, pero encontró revancha pocos minutos después con el gol del empate parcial. Fue su octavo tanto en esta Copa del Mundo y el número 21 en la historia de sus participaciones mundialistas.

Con este sufrido pero valioso triunfo, Argentina avanzó a los cuartos de final y ya conoce cuál será su próximo desafío. La Albiceleste enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia , en un partido que se disputará el sábado, desde las 22, en Kansas .

La cronología del partido

El primer cuarto del encuentro que se jugó en el estadio de Atlanta tuvo de todo. En un duelo muy parejo en el que los dos equipos se repartían la posesión y no había situaciones de gol claras para ninguno, llegó un córner para Egipto a los 15 minutos e Ibrahim Yasser le ganó a Lisandro Martínez y convirtió de cabeza.

El nombre de Ibrahim pasó de un segundo plano a convertirse en el gran protagonista del duelo entre Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El experimentado zaguero central apareció en el momento justo para conectar un preciso cabezazo dentro del área y poner el 1-0 a favor del conjunto africano, desatando la sorpresa en el estadio y complicando el panorama para la Selección.

El penal errado de Messi ante Egipto

Menos de 10 minutos después, antes de la pausa de hidratación, el seleccionado de Lionel Scaloni salió de contra, Lionel Messi habilitó a Nicolás Tagliafico, quien cayó en el área tras un golpe del defensor egipcio. El árbitro no dudó y cobró penal a los 19 minutos.

El 10 tomó la pelota, la colocó en el punto penal y esperó el silbatazo del árbitro francés. Tomó carrera y remató a la izquierda del arquero, pero Shoubir Mostafa fue más rápido y tras una gran volada logró tapar el disparo.

El segundo de Egipto

Ya en el segundo tiempo, la Selección argentina estuvo lanzada al ataque y llegó el segundo gol egipcio. Haissem Hassan desbordó la marca de Enzo Fernández y le tiró un gran centro atrás a Mostafa Ziko para que marque el 2 a 0.

El momento en el que reapareció el campeón del mundo

A los 79 minutos reapareció la magia de los campeones del mundo. Antes de los cambios de Lionel Scaloni, Lionel Messi tiró un gran centro dentro del área y Cristian "Cuti" Romero para que descuente en el marcador.

Tan solo 4 minutos después, Messi volvió a tirar un centro adentro del área, Lautaro Martínez se la bajó a Gonzalo Montiel, el defensor la bajó mal y se la terminó dejando al capitán para que pinga el empate parcial.

Con ese hambre de gloria, que reapareció en los minutos finales, Julián Álvarez le metió un pase desde atrás de mitad de cancha a Lautaro Martínez, "El Toro" corrió por la banda y tiró un centro a la cabeza a Enzo Fernández para sentenciar el 3 a 2 para La Albiceleste y el pase a los cuartos de final.

Los festejos de la Albiceleste

Luego de un partido con tanto sufrimiento, Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas y todos sus compañeros se tomaron su momento para abrazarlo y saludarlo.