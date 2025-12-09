Cuántos millones de dólares gastó Juan Román Riquelme en jugadores desde que es presidente de Boca + Seguir en









El mandamás del "Xeneize" realizó una inversión récord, sin títulos desde 2023 y sin competencias internacionales en 2025.

Boca atraviesa un momento deportivo crítico: no sale campeón desde marzo de 2023 y, pese a una inversión millonaria en refuerzos bajo la presidencia de Juan Román Riquelme (asumida en 2024), el club no logró revertir la falta de resultados.

A la sequía de títulos se suma otro dato contundente: en 2025 Boca no jugó ningún torneo internacional, un hecho inusual para uno de los clubes más grandes del continente y que aumenta la presión sobre el proyecto futbolístico, que puede tener nuevamente a Claudio Úbeda al frente del equipo.

Casi 60 millones en refuerzos, más salarios altísimos Entre las incorporaciones de 2024 y 2025, Boca gastó casi 59 millones de dólares, pero la cifra real supera ampliamente esa barrera si se suman los contratos de figuras de jerarquía.

Uno de los casos más fuertes es el de Edinson Cavani, cuyo vínculo demandó al club casi 4 millones de dólares entre salario y primas, una apuesta que no terminó de rendir como se esperaba.

A eso hay que agregar fichas y contratos elevados de futbolistas como Lucas Janson, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel y Ezequiel Bullaude, que también representan un gasto significativo y forman parte de un plantel costoso que, aun así, no consiguió resultados.

riquelme palco.jpg Juan Román Riquelme habló luego de la decepcionante derrota de Boca ante Unión: "Cuando vos jugás mal tenés muchas chances de perder". Los refuerzos de la era Riquelme como presidente Mercado 2024 — USD 26 millones invertidos Brian Aguirre – 5M

Milton Giménez – 4M

Tomás Belmonte – 3,8M

Kevin Zenón – 3,5M

Juan Barinaga – 3,16M

Ignacio Miramón – 300k

Agustín Martegani – 2,6M

Cristian Lema – 400k

Lautaro Blanco – Libre

Gary Medel – Libre Mercado 2025 — USD 33 millones invertidos Alan Velasco – 10M

Williams Alarcón – 4,9M

Carlos Palacios – 4,8M

Marco Pellegrino – 3,8M

Ayrton Costa – 3,5M

Malcom Braida – 1,8M

Rodrigo Battaglia – 1,6M

Agustín Marchesín – 1,6M

Ander Herrera – Libre

Leandro Paredes – 3M Un proyecto caro que todavía no da resultados Entre fichajes, contratos altos, apuestas que no funcionaron y un plantel que sigue en construcción, Boca afronta el desafío de transformar la inversión récord en rendimiento deportivo. En este 2025 quedó eliminado en tres competencias en la mismísima Bombonera: por la fase 2 pre Libertadores con Alianza Lima y por los torneos locales frente a los equipos de Avellaneda: primero Independiente y luego Racing, este domingo pasado.