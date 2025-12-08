¿Quien será el DT de Boca en 2026? Úbeda quedó en la cuerda floja y ya hay candidatos + Seguir en









Tras la eliminación de local ante Racing, Claudio Úbeda fue señalado por los hinchas "xeneizes" como máximo responsable y su continuidad está muy en duda para el año próximo.

La derrota y eliminación de Boca contra Racing en la Bombonera caló hondo y puede dejar secuelas muy fuertes. El principal apuntado por los hinchas es el entrenador Claudio Úbeda, que podría dejar el cargo para el año que viene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando parecía asegurada la continuidad de Úbeda tras las seis victorias seguidas y más si ganaba el Torneo Clausura, el DT fue duramente criticado por sacar a Exequiel Zeballos ante Racing y perder así a su jugador más desequilibrante.

De esta manera, parece difícil que se de una renovación de su contrato para disputar la Copa Libertadores luego de tres años sin que Boca la dispute. Estaba programada una reunión final entre Marcelo Delgado, el "sobreviviente" del Consejo de Fútbol, y el presidente Juan Román Riquelme, donde iban a acordar la continuidad. Pero la misma se suspendió y la firma quedó "stand-by".

Los candidatos a ser entrenador de Boca En caso de que se vaya Úbeda, Boca deberá volver a salir a buscar un nuevo entrenador que logre el objetivo de cortar la racha de 3 años sin títulos. Para este panorama, ya comenzaron a surgir candidatos. Uno de ellos es Jorge Almirón, quien dirigió al "Xeneize" en 2023 y llegó a la final de la Copa Libertadores. Esta libre tras su salida del Colo-Colo.

almiron despedida.jpg Jorge Almirón, ex DT de Boca. Otro nombre es el brasileño Renato Portaluppi, entrenador de mucha experiencia que viene de ser semifinalista del Mundial de Clubes (con Fluminense) y que supo ganar la Copa Libertadores en 2017 (con Gremio). El histórico DT "gaúcho", de 63 años, ya declaró públicamente que le gustaría dirigir a Boca. También está sin club.

image Gabriel Milito es del gusto de Riquelme y se encuentra libre tras su salida del Atlético Mineiro, al que llevó a la final de la Copa Libertadores 2024 tras eliminar a River en semfinales. Sin embargo, su fuerte vínculo sentimental con Independiente parece ser una traba. milito riquelme.png Por último, hay que ver que ocurre con Eduardo Domínguez, actual DT de Estudiantes de La Plata, que este lunes jugará la semifinal del Torneo Clausura contra Gimnasia. Por el momento, el "Pincha" no está clasificado a torneos internacionales para 2026, aunque si sale campeón ingresará a la Libertadores. Eduardo Domínguez