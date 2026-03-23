De cara al Mundial 2026: la inédita marca que consiguió la Selección Argentina por la cancelación de la Finalissima

El escenario perfecto en la antesala de la Copa del Mundo no se llevará a cabo y la Scaloneta tendrá una increíble marca previo al Mundial 2026.

La Scaloneta no podrá medirse ante España en la antesala de la Copa del Mundo.

El gran plato para quienes aguardaban por los duelos históricos que brindará el Mundial 2026 era la Finalissima entre Argentina y España. Los campeones del fútbol de América contra los de Europa se preparaban para el escenario ideal con el objetivo de medir cómo llegaban los máximos candidatos, pero finalmente no se llevará a cabo.

En este contexto, la Albiceleste vive un hecho histórico de cara a la cita que la llevará a revalidar el título de campeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Cuestionado por muchos, esto genera dudas de cara a la preparación del conjunto de Lionel Scaloni.

Al confirmarse que no habrá duelo frente a España para disputar la Finalissima, por primera vez en su historia la Asociación del Fútbol Argentino n o enfrentará a un rival europeo en el camino previo a una Copa del Mundo. Esto nunca había ocurrido, hasta ahora, a lo largo de los cuatro años de preparación entre Eliminatorias y amistosos, siempre hubo al menos un cruce contra selecciones del Viejo Continente.

Es cierto que la situación dejó en claro que España, junto con su federación, fue quien quiso imponer condiciones para llevar a cabo la final a su antojo, y esto no gustó ni en AFA ni mucho menos en Conmebol. El partido estaba previsto para disputarse en Qatar, pero la tensa situación que se vive en Medio Oriente obligó a cambiar la sede.

Con esta excusa, tanto España como la UEFA buscaron jugarlo en el Santiago Bernabéu y, si bien ofrecieron alternativas como Italia como posible sede, el manejo hizo que Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez no dieran el brazo a torcer: era bajo sus condiciones o América no llevaría a su representante . Nadie quiso ceder, ninguno aceptó sugerencias y se tomó la decisión más sana: no jugarlo y postergarlo de manera indefinida.

Ante la falta de tiempo y con la relación con Europa casi rota, no quedó otra para la AFA que cerrar con Mauritania para el viernes 27 de marzo y Zambia para el martes 31, ambos en La Bombonera, y serán los últimos duelos antes del Mundial 2026.

Los últimos amistosos de Argentina con países europeos antes de los mundiales

Con este escenario, se hace imposible no remontarse a ediciones anteriores de la Copa del Mundo y comparar cómo ha llegado el combinado nacional al medirse cara a cara con equipos del Viejo Continente en la antesala de un Mundial.

Brasil 2014

De cara a la Copa América 2011, que se iba a disputar en Argentina y con Sergio Batista en el banco, la Albiceleste, que venía de ser eliminada por Alemania en Sudáfrica 2010, jugó dos partidos frente a equipos europeos: triunfo 2 a 0 ante Irlanda en Dublín y goleada por 4 a 1 ante España en el Monumental.

Argentina España AFP Baile inolvidable en Núñez: con un Messi descomunal, Argentina le propinó un 4 a 1 a un España que meses atrás se consagraba campeona del Mundo en Sudáfrica. AFP

Al año siguiente, vencería a Portugal por 2 a 1 en Ginebra, caería contra Polonia por el mismo resultado en Varsovia y golearía en Núñez a Albania por 4 a 0. En 2012 se impondría por 3 a 1 ante Suiza en Berna y obtendría otro resultado igual frente a Alemania en Frankfurt.

En la fecha FIFA de febrero de 2013 tendría el primer duelo ante europeos y sería 3 a 2 a favor de los de Alejandro Sabella frente a Suecia, seguido por otro triunfo 2 a 1 en agosto ante Italia, ambos en condición de visitante. Finalmente, ese año culminaría con un 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos.

En 2014, ya en la antesala del Mundial de Brasil, igualó sin goles ante Rumania de visitante y vencería a Eslovenia en el Estadio Único de La Plata. En la Copa del Mundo llegaría a la final, pero caería frente a Alemania por la mínima en el tiempo extra.

Rusia 2018

Tras caer frente a los teutones, ese mismo año, pero en septiembre, tendría revancha en Düsseldorf: victoria por 4 a 2 para la Albiceleste, que además le ganaría en noviembre a Croacia por 2 a 1 en Londres, pero cerraría el año con una caída por 1 a 0 ante Portugal en el Old Trafford de Manchester.

Recién volvería a medirse contra un europeo en 2017, justamente ante Rusia, el organizador de la siguiente Copa del Mundo. Fue victoria 1 a 0 en Moscú. En 2018, las fechas FIFA de marzo lo harían medirse ante Italia, con triunfo por 2 a 0 en Arabia Saudita. Días más tarde, y en el mismo escenario, el golpe sería duro de digerir, ya que los de Jorge Sampaoli se irían goleados en Madrid por España, con un contundente 6 a 1 a favor de la Furia Roja.

¿Cómo le fue en la Copa del Mundo? Clasificó con lo justo a octavos de final, donde fue eliminada por Francia, quien se terminaría consagrando campeona.

Argentina España 2018 David Ramos/Getty Images Sin piedad: España le metió seis goles al combinado nacional dirigido por Jorge Sampaoli, en la antesala del Mundial 2018 de Rusia. David Ramos/Getty Images

Qatar 2022

Si bien era raro un duelo oficial en la antesala del Mundial, previo a Qatar estuvo la primera edición de la Finalissima ante la Azzurra, con un 3 a 0 con baile incluido que se llevó a cabo en Wembley. Pero también hubo choques de exhibición contra selecciones europeas antes de la hazaña conseguida por la Scaloneta.

En octubre de 2019, arrancó perdiendo 2 a 0 y pudo igualar un duelo frente a Alemania en el estadio del Borussia Dortmund. Ya en junio de 2022, previo al inicio de la Copa del Mundo que ganaría ante Francia, venció por 5 a 0 a Estonia en Pamplona. Ahora, de cara al Mundial 2026, no se medirá ante equipos del Viejo Continente, aunque esto no significa que no vaya a estar a la altura si le toca enfrentarse a alguno de ellos en los mano a mano.