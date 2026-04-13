De qué murió Julio Ricardo, el periodista deportivo famoso por sus comentarios de fútbol

Julio Ricardo, una de las voces más reconocibles del fútbol argentino, murió a los 87 años , luego de permanecer internado en la Clínica Zabala. Su partida se suma a una seguidilla de pérdidas que golpearon al periodismo deportivo en poco tiempo.

Con más de seis décadas de trayectoria, Ricardo no fue solo un comentarista: fue testigo directo de la evolución del fútbol en la radio y la televisión , desde transmisiones más rudimentarias hasta la era de la producción masiva. Su estilo, medido pero firme, se convirtió en marca registrada.

Ricardo siempre apostó por el análisis con contexto, memoria y cierta elegancia en la palabra . Por eso su figura trascendió generaciones, desde los oyentes de radio de los años 60, hasta quienes lo vieron en ciclos televisivos y transmisiones más recientes.

Julio Ricardo murió a los 87 años tras haber estado internado en la Clínica Zabala. Si bien se confirmó que atravesaba un cuadro de salud delicado en sus últimos días , no se difundieron de manera pública detalles específicos sobre la causa exacta del fallecimiento.

Esa falta de información concreta abre lugar a cierta cautela: en estos casos, el entorno familiar y médico suele priorizar la privacidad. En el ámbito periodístico, lo que sí se pudo confirmar es que su muerte se produjo luego de una internación reciente , en un contexto de fragilidad propio de su edad.

La noticia generó repercusión inmediata entre colegas y excompañeros, que lo recordaron como una referencia de oficio, alguien que no improvisaba y que llegaba a cada transmisión con datos, historia y lectura de juego.

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La carrera del periodista deportivo

Nacido el 18 de agosto de 1939 en Buenos Aires, Julio Ricardo comenzó su camino en el periodismo en 1957, cuando apenas superaba los 18 años. Sus primeros trabajos fueron en medios gráficos, pero rápidamente encontró su lugar en la radio, ese territorio donde la palabra lo es todo.

Su crecimiento fue sostenido. Participó en coberturas importantes, como la gira de la Selección Argentina previa al Mundial de Chile 1962, y trabajó junto a figuras de peso. En Radio Rivadavia, por ejemplo, fue elegido como comentarista en una etapa donde ese rol exigía precisión, criterio y capacidad de síntesis.

En televisión, su presencia se consolidó en programas como “Tribuna Caliente”, donde compartió pantalla con nombres fuertes del medio. Ahí mostró otra faceta: la discusión en vivo, el cruce de ideas, sin perder su tono analítico.

A lo largo de su carrera, también vivió momentos duros. Uno de los más impactantes fue el accidente fatal del piloto Juan Gálvez en 1963, del que fue testigo directo. Años después lo recordó como una de las experiencias más fuertes que le tocó cubrir, lejos del folklore habitual del deporte.

Ricardo también tuvo un breve paso por la gestión: en 1990 fue designado al frente de ATC (hoy TV Pública), aunque renunció a los seis meses. Según contó en distintas entrevistas, su salida estuvo vinculada a diferencias políticas y criterios de conducción.

Ya en el siglo XXI, volvió a la radio y se mantuvo activo en transmisiones de fútbol. Entre 2009 y 2013 formó parte de “Fútbol para Todos”, donde volvió a coincidir con figuras históricas y se reencontró con una audiencia masiva.

Otro rasgo distintivo de su perfil fue su formación. Provenía de una familia ligada a los medios y la docencia, lo que le dio una base cultural poco común en el periodismo deportivo. Él mismo destacaba ese entorno como clave para su forma de entender el oficio.

En noviembre de 2024, recibió un reconocimiento en la Legislatura porteña como personalidad destacada del periodismo deportivo. Fue uno de sus últimos homenajes en vida, un gesto que buscó poner en valor una trayectoria extensa, coherente y respetada.