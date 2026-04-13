Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo + Seguir en









Referente de una generación, construyó una carrera de más de seis décadas en radio y televisión, donde se destacó como comentarista, cronista y analista.

Julio Ricardo tenía 87 años.

La muerte de Julio Ricardo sacudió al periodismo deportivo argentino. Tenía 87 años y arrastraba problemas de salud que lo habían llevado a permanecer internado en los últimos días.

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Referente de una generación, Ricardo construyó una carrera de más de seis décadas en radio y televisión, donde se destacó como comentarista, cronista y analista. Su estilo —sobrio, didáctico y respetuoso— lo convirtió en una voz reconocida para varias generaciones de hinchas.

La extensa trayectoria de Julio Ricardo Había comenzado su trayectoria a fines de los años 50 en medios gráficos y con el tiempo se consolidó en la radio, donde ganó popularidad como comentarista junto a José María Muñoz. Más adelante también compartió transmisiones con figuras como Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, formando parte de algunas de las duplas más emblemáticas del fútbol argentino.

En televisión tuvo un recorrido amplio por distintos canales y programas deportivos como Tribuna Caliente, Polémica en el Fútbol y Todos los Goles. Tuvo un rol clave en lo que se conoció como Fútbol para Todos, allí volvió a ganar protagonismo en los últimos años de su carrera.

Además de su trabajo periodístico, también tuvo participación en la vida política vinculada al peronismo, aunque siempre mantuvo un perfil moderado y respetuoso, lo que le valió reconocimiento incluso entre quienes pensaban distinto.

Su fallecimiento se da en un contexto de recientes pérdidas dentro del ambiente periodístico deportivo, lo que refuerza la sensación de cierre de una etapa marcada por voces que definieron una manera de contar el fútbol en la Argentina. Con su estilo medido y su compromiso con el oficio, Julio Ricardo dejó una huella profunda en el periodismo deportivo, donde fue referencia no solo por lo que decía, sino también por cómo lo decía.

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