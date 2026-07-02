Del Maracanazo con Lanús a eliminar a Alemania en el Mundial 2026: la historia de José Canale

El defensor guaraní fue el héroe del Granate en Brasil y convirtió el tiro definitivo para que Paraguay elimine al cuatro veces campeón del mundo en Boston.

El defensor central pasó de ir de préstamo en préstamo a ser el héroe de su club y convertir el penal más importante de la historia de su selección.

El Mundial 2026 apuntó a ser la edición más ambiciosa del torneo hasta ahora. Sus protagonistas están cumpliendo a la perfección el objetivo de la organización. Paraguay dio el gran golpe de este certamen al eliminar a Alemania, cuatro veces campeona de la competencia.

Entre los protagonistas de la Albirroja está José Canale, un defensor acostumbrado a convertirse en el héroe de sus equipos. El central pasó de ser un suplente sin rodaje en Lanús a resultar clave para vencer a Flamengo en el Maracaná, además de ser protagonista de uno de los batacazos más importantes de la Copa del Mundo.

José María Canale Domínguez nació el 20 de julio de 1996 en Itauguá, Paraguay. Hizo las inferiores en el club 12 de Octubre de su ciudad antes de dar el salto en 2015 a Libertad. En esa institución permaneció hasta 2022, con algunos préstamos de por medio a Nacional, Sol de América y Newell's .

El zaguero, con un paso previo por Godoy Cruz de Mendoza, llegó a Lanús y salió cedido nuevamente a Querétaro de México. Volvió al Granate sin ser considerado titular hasta la lesión de Ronald De Jesús . Desde allí empezó a escribir su propia historia en el conjunto del sur bonaerense, donde pocos confiaban en la decisión del entrenador.

Mientras se hablaba de la posible llegada de otros jugadores para ocupar ese puesto, logró afianzarse junto a Carlos Izquierdoz. Ambos conformaron una de las mejores sagas de la historia del club . Así convenció de a poco a quienes dudaban de él por los rumores de otra salida a préstamo ante sus pocos minutos en cancha.

Canale pasó de no sumar minutos en Lanús a ser clave para el conjunto del sur de Buenos Aires. Cuenta de X: @ClubLanus

Cómo pasó de ser suplente en Lanús a quedar en la historia

Desde ese momento se hizo dueño del puesto y afirmó su gran presente con la conquista de la Copa Sudamericana 2025. El Facha sumó minutos en la serie ante Central Córdoba y ya era indiscutido en los cuartos de final ante Fluminense. Frente a Universidad de Chile volvió a demostrar ser el indicado para acompañar a Izquierdoz en la defensa, resultando vital para conseguir el pase a la final.

La gloria absoluta llegó en febrero de 2026 durante la definición de la Recopa Sudamericana en el mítico Estadio Maracaná frente a Flamengo. Bajo un diluvio torrencial y a los 118 minutos, el central de 29 años conectó un cabezazo para sellar el primer título de Lanús en dicha competencia internacional.

Su enorme nivel en Lanús llamó rápidamente la atención de Gustavo Alfaro, quien empezó a considerarlo una buena variante para Gustavo Gómez y Junior Alonso. Así logró su convocatoria al Mundial 2026, aunque el entrenador optó por iniciar el torneo con su capitán y Omar Alderete, relegándolo al banco de suplentes.

El penal que lo convirtió en el héroe de todo un país

Tras la goleada en contra ante Estados Unidos, el duelo con Turquía era de vital importancia para Paraguay. La expulsión de Miguel Almirón y la ventaja mínima obligaron su ingreso en el final del encuentro. Allí sacó de cabeza cualquier intento del rival por igualar el marcador.

Ante Australia volvió a cumplir la misma función, pero su gran momento llegó ante Alemania en los 16avos de final. Ante la baja de Alderete, Alfaro lo eligió como el reemplazante natural y el defensor no decepcionó.

Fue una muralla durante los 120 minutos disputados en Boston, más allá del pequeño error determinante para el empate de los europeos. Ya en la tanda de penales, Orlando Gill detuvo dos remates, pero Antonio Sanabria y Fabián Balbuena también erraron, igualando la serie y llevándola a muerte súbita.

Jonathan Tah la tiró a las nubes y toda la responsabilidad recayó en Canale. Dos años atrás se especulaba con su falta de lugar en el Granate. Sin embargo, pasó de ser el héroe del Maracaná a hacer feliz a más de seis millones de paraguayos al convertir el penal definitivo de una de las hazañas más grandes de la Copa del Mundo.

Un desafío difícil: día y horario del duelo de Paraguay ante Francia

Los festejos en Asunción ya son cosa del pasado y el objetivo de este equipo es seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Tras dejar en el camino a Alemania, ahora habrá un desafío mucho más grande en los octavos de final. Los de Alfaro se medirán ante la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

El duelo que espera todo un continente será el sábado 4 de julio desde las 18:00 en Filadelfia. Si bien la Albirroja se sabe víctima, espera seguir siendo la gran sorpresa de la copa. El objetivo es dar un golpe aún mayor ante uno de los candidatos a quedarse con el trofeo.