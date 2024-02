Demichelis pidió que Borja pateé el penal, Barco desobedeció, lo erró y lo sacaron

El entrenador de River no se anduvo con vueltas a la hora de tomar la decisión. Al exdelantero de Independiente le habían atajado el primero, que debió patearse de nuevo por invasión. El segundo el DT pidió al colombiano pero Barco se hizo cargo y lo erró.

Barco tomó la pelota y se hizo cargo de la ejecución pero José Devecchi lo tapó magistral.

Desde el VAR acusaron invasión por parte de los futbolistas del conjunto local, por lo que se repitió el penal y Barco lo pateó de nuevo para volver a fallar: esta vez la tiró por encima del travesaño.

El entrenador Martín Demichelis le había dicho que no lo patee y se lo dé a Miguel Borja, pero el ex Independiente no le hizo caso.

El momento tenso de River en Tucumán