La FIFA abre la billetera: distribuirá u$s355 millones entre clubes por el Mundial 2026

El organismo incrementó sustancialmente las compensaciones a los equipos que presten jugadores respecto a Qatar 2022. En tanto, el monto mínimo que tiene contemplado para cada futbolista es de u$s5.000.

La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, reveló que repartirá un a cifra récord de u$s355 millones para los clubes que cedieron jugadores para el Mundial.

La FIFA develó los detalles del Programa de Beneficios para Clubes (CBP), por sus siglas en inglés) de cara al Mundial 2026 , un mecanismo que distribuirá un fondo récord de u$s355 millones entre clubes que cedieron jugadores a sus selecciones.

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El plan supone un incremento del 70% respecto a la edición de 2022 y, por primera vez, incorpora las ventanas de clasificación al sistema de compensación, ampliando de forma significativa el alcance económico del torneo para el ecosistema de clubes.

El dinero forma parte del acuerdo renovado entre FIFA y la Asociación de Clubes Europeos, con el objetivo de reconocer la aportación de los equipos al desarrollo, preparación y cesión de futbolistas para selecciones nacionales.

El incremento también está relacionado con el nuevo formato del Mundial, que pasará de 32 a 48 selecciones participantes, lo que implica un mayor número de jugadores y un calendario más extenso.

El fondo se estructura en dos grandes bloques. FIFA contempla u$s100 millones para clubes que cedieron jugadores durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en total fueron 905 partidos, así como u$s250 millones para los clubes con futbolistas convocados a la fase final del torneo , es decir, del 11 de junio al 19 de julio. Los u$s5 millones restantes para costos administrativos y para iniciativas de desarrollo del fútbol de clubes a nivel global, en coordinación con la European Club Association.

infantino presidetne de fifa La FIFA repartirá u$s355.000.000 como parte del programa de beneficios entre los clubes que cedan jugadores para el Mundial 2026 y por primera vez contemplará también las etapas de clasificación. @FIFA

En la fase final, el pago se calculará por jugador y por día. FIFA plantea un retorno mínimo esperado cercano a los u$s5.000 por futbolista y por día, aunque las cifras definitivas se confirmarán después del Mundial, una vez que se conozca cuánto tiempo permaneció cada jugador en competencia y cómo se aplican los criterios administrativos del programa.

El monto puede crecer si la selección del futbolista avanza a rondas eliminatorias. Es decir, un club con jugadores en selecciones que lleguen a octavos, cuartos, semifinales o final tendrá derecho a una cifra mayor, siempre conforme al número de días reconocidos por FIFA y a las reglas de elegibilidad del programa.

En 2022, FIFA distribuyó u$s209 millones entre 440 clubes de 51 federaciones. Para 2026, el aumento del fondo y la inclusión de eliminatorias amplían el alcance del programa, por lo que más equipos podrán recibir dinero, no solo los clubes con futbolistas en la lista final del Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha subrayado que el programa reconoce el papel de miles de clubes en la formación de jugadores internacionales y refuerza la contribución del fútbol de clubes al éxito del escenario global.

Manchester City encabeza el listado de equipos con más futbolistas convocados para la Copa Mundial 2026, con 19 jugadores. Detrás aparecen Bayern Munich, Arsenal, Paris Saint-Germain y Barcelona.

En el caso del fútbol argentino, Lionel Scaloni incluyó solo dos jugadores: Gonzalo Montiel (River) y Leandro Paredes (Boca).