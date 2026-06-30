Detuvieron al hijo del presidente de Rosario Central con un arma de fuego

Un hijo del máximo dirigente del club rosarino fue detenido, junto a otros tres jóvenes, por ingresar a robar a un domicilio.

Matías Belloso , de 26 años, uno de los hijos del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso , y exfutbolista de Almirante Brown , fue aprehendido en la tarde de este lunes en un operativo policial.

Este se realizó el Comando Radioeléctrico en Granadero Baigorria , ciudad vecina a Rosario. Belloso estaba junto a otros tres jóvenes en un Peugeot 208 gris, donde la Policía incautó un revólver calibre 22 largo .

De acuerdo a Infobae, la Policía acudió tras un llamado que alertaba por sospechosos que habían entrado en un domicilio. Al llegar, dieron con dos jóvenes que se metieron rápidamente en el 208 Feline 1.6, en el que había otros dos ocupantes más.

Los agentes hicieron bajar a los cuatro del auto y procedieron a hacer una requisa. Debajo de uno de los asientos incautaron el arma de fuego que será enviada a peritar.

La fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación Raquel Almada dispuso que los cuatro sean trasladados hasta la comisaría 24ª de Baigorria. Al tratarse de un arma de uso civil, podrían ser liberados con formación de causa penal. No obstante, solicitó una serie de medidas para avanzar con el caso.

Para colmo, no es la primera vez que figura Matías Belloso en un operativo policial. El hijo del dirigente de fútbol tiene antecedentes: en enero de 2021 tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Mar del Plata por una causa penal por una brutal paliza que había sufrido un joven en el boliche Ananá de la ciudad balnearia. En ese legajo, prestó declaración y quedó en libertad.