El Gobierno británico podría intervenir en la compra de Warner Bros. por parte de Paramount + Agregar ámbito en









La secretaria de Estado británica de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lisa Nandy, expresó su preocupación por lo que representa este acuerdo.

Siguen las negociaciones en la fusión de los gigantes de los medios.

El gobierno del Reino Unido podría intervenir en la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance por 111.000 millones de dólares.

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La secretaria de Estado británica de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lisa Nandy, emitió un comunicado el martes en el que afirma que, "tras mantener conversaciones con las partes implicadas e investigar de forma independiente, mi departamento ha escrito hoy en mi nombre a los actuales y a los propuestos propietarios de Warner Bros Discovery para informarles de que tengo intención de intervenir".

Esto sugiere que se tomarán medidas más formales. Nandy señaló que la entidad resultante será propietaria de Channel 5, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, CNN International , Paramount+ y HBO Max, e indicó que la consolidación en el mercado de video bajo demanda forma parte de sus preocupaciones.

También mencionó “la necesidad de que, en la medida en que sea razonable y factible, exista una pluralidad suficiente de opiniones en los medios de comunicación en cada mercado de noticias”.

Nandy afirmó que las empresas tienen hasta el 6 de julio para responder a sus inquietudes y que aún no han tomado una decisión definitiva sobre si el gobierno emprenderá acciones legales.

La respuesta de Paramount Skydance En un comunicado, un portavoz de Paramount Skydance declaró al portal The Hollywood Reporter: "Agradecemos la continua colaboración constructiva con todos los organismos gubernamentales interesados y las autoridades pertinentes, incluidas las del Reino Unido. Confiamos en que nuestra transacción propuesta no plantea ningún problema de pluralidad de medios en el Reino Unido y mantenemos la confianza en el calendario previsto para la transacción". Paramount Skydance está a la espera de la aprobación del Reino Unido y la Unión Europea para su acuerdo, tras haber obtenido la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, un grupo de estados, encabezado por California, ha sugerido que podrían interponer una demanda para intentar detener la fusión, aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna. Paramount ha declarado que cree poder cerrar el acuerdo a principios de otoño y ha acordado pagar una penalización a los accionistas de WBD si el acuerdo no se cierra antes del 30 de septiembre.