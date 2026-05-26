La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y en la Selección argentina nadie quiere dejar detalles librados al azar. Lionel Scaloni y su equipo trabajan en la planificación de los próximos amistosos mientras siguen con atención la situación física de varios futbolistas importantes que llegan con complicaciones médicas en el tramo decisivo de la temporada europea.
De cara al Mundial 2026: cuáles son los partidos amistosos que jugará la Selección argentina y quiénes son los jugadores que no llegan
El cuerpo técnico monitorea varias molestias físicas mientras define la preparación final antes del debut en la Copa del Mundo.
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La gran preocupación pasa por algunos nombres pesados del plantel campeón del mundo. Las lesiones y sobrecargas musculares aparecen como una amenaza habitual a esta altura del calendario, sobre todo en futbolistas que acumularon muchos minutos entre ligas, copas internacionales y Eliminatorias. El cuerpo técnico busca evitar riesgos innecesarios, aunque todavía quedan varias evaluaciones médicas pendientes.
En paralelo, la AFA ya tiene diagramado buena parte del cronograma previo al debut mundialista. Los amistosos servirán para ajustar cuestiones tácticas, probar variantes y darle rodaje a jugadores que pelean por un lugar entre los convocados definitivos. En el predio de Ezeiza saben que el margen de error es mínimo: llegar bien físicamente puede ser tan importante como el nivel futbolístico.
Próximos partidos amistosos de Argentina
La Selección argentina afrontará una serie de amistosos internacionales antes del inicio del Mundial 2026. El objetivo principal será mantener ritmo competitivo y consolidar el funcionamiento colectivo que viene sosteniendo el ciclo de Scaloni desde Qatar 2022.
Se jugarán dos amistosos previo a la Copa del Mundo: ante Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y ante Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
El cuerpo técnico pretende enfrentar selecciones con estilos distintos para probar respuestas tácticas en escenarios variados. Esa idea ya había sido aplicada en la previa de Qatar, cuando Argentina alternó rivales sudamericanos, europeos y asiáticos para llegar con mayor adaptación.
Scaloni también analiza administrar cargas físicas durante esos partidos. Algunos jugadores llegarán con poco descanso después de temporadas extremadamente largas y la prioridad será evitar recaídas musculares o lesiones mayores a pocas semanas del Mundial.
Quiénes son los jugadores que no llegan a los partidos amistosos
La situación física de varios referentes mantiene en alerta al cuerpo técnico argentino. El caso que más preocupa es el de Lionel Messi, que atraviesa una recuperación física y todavía no tiene asegurada su presencia en los próximos amistosos.
Messi arrastra molestias musculares y en la Selección manejan el tema con mucha cautela. La intención es no acelerar tiempos de recuperación. En el entorno de la Albiceleste saben que cualquier decisión apresurada puede complicar la preparación rumbo al Mundial.
Otro nombre importante es el de Emiliano Martínez. El arquero sufrió una lesión que encendió alarmas tanto en la Selección como en su club. Aunque las primeras evaluaciones descartaron un problema de extrema gravedad, el “Dibu” no llegaría en condiciones óptimas para los amistosos previos.
La lista de futbolistas con molestias incluye también a jugadores que vienen acumulando desgaste físico, como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Algunos casos son simples sobrecargas y otros requieren estudios más profundos.
A eso se suma un contexto particular: el calendario internacional viene cada vez más apretado. Muchos futbolistas terminan la temporada europea con más de 50 partidos encima y apenas cuentan con días de descanso antes de sumarse a sus selecciones. Esa exigencia física genera preocupación entre médicos y entrenadores de distintos países.
Pese a las bajas temporales, Scaloni mantiene una base consolidada y confía en la profundidad del plantel. Futbolistas jóvenes como Alejandro Garnacho o Valentín Barco aparecen como alternativas para sumar minutos en esta etapa previa.
Fixture Mundial 2026: cronograma de Argentina en la fase de grupos
Argentina ya conoce buena parte de su hoja de ruta del Mundial 2026. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una organización inédita que obligará a las selecciones a convivir con grandes distancias y múltiples sedes.
La FIFA confirmó que la Selección jugará sus partidos de grupo en distintas ciudades estadounidenses, con traslados extensos entre cada encuentro.
El debut del seleccionado nacional será el 16 de junio frente a Argelia. Luego, el 22 de junio enfrentará a Austria y cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania. Los partidos se disputarán entre Kansas City y Dallas.