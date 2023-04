"Dibu" Martínez le dio valor a moverse antes de los penales y reveló qué le dijo Messi

"Los pateadores eligen un lugar para el penal y con la calidad que tienen, la pueden poner ahí. Si te estás moviendo, creas caos y los pateadores ven diferentes objetivos", comentó el arquero del Aston Villa.

"Messi me dijo eso, sí. Es más difícil. Cuando no me muevo, eligen un lugar y listo", sentenció el arquero que ganó el premio The Best en su puesto y acumuló distinciones en las competiciones que ganó con la Selección Argentina.