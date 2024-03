"Dibu" Martínez podría ser vendido ante la crisis financiera por la que pasa el Aston Villa

Aston Villa no disputa la Liga de Campeones desde 1982, certamen que disputaron como campeones defensores tras haber ganado la Orejona un año antes.

Sin embargo, el presente deportivo del club de la Premier League no se condice el financiero, ya que se informó que asume unas pérdidas récord en su plan para alcanzar la Champions League en el corto-medio plazo . El club villano anunció que registró unos pérdidas de £119,6 millones (€139,7 millones de euros), pese a que su cifra de negocio creció un 22%, hasta £217,7 millones (€254,4 millones). Y más debería hacerlo esta temporada, en la que compite en Conference League y en puestos Champions a falta de once jornadas para el cierre de la Premier.

El club no desglosa su facturación, aunque sí detalla que “una parte significativa de este aumento se debe a la cuarta posición en la Premier League, frente a la decimocuarta del año anterior, pero también se han producido mejoras en los ingresos por entradas, patrocinios y comerciales”.

DIBU MARTINEZ.jpg Emiliano Martínez no sería vendido por menos de 40 millones. Los interesados serían Manchester United, Chelsea y Juventus. Reuters

Asimismo, el Villa generó £22 millones (€25,7 millones) de beneficio con la venta de jugadores, un tercio de la inversión que realizó el club en firmar futbolistas: £63,7 millones (€74,4 millones de euros). Las amortizaciones por fichajes de jugadores crecieron un 12%, £92,5 millones de libras (€108,1 millones).

Por otro lado, los gastos en personal se dispararon un 42%, hasta £194,2 millones (€226,9 millones). El club lo justifica por el aumento del plantel de profesionales que trabajan para la entidad, con un incremento del 9%. Asimismo, y ya confirmada como sede de la Euro 2028, el estadio del club, el Villa Park, recibió una inversión de £13,4 millones (€15,7 millones).

Ahora bien, este complejo presente financiero podría provocar la venta de algunas de sus figuras y, entre ellas, se encuentra el arquero marplatense Emiliano “Dibu” Martínez.

No es un secreto que el “Dibu” quiso salir del club meses atrás en busca de cumplir su sueño pendiente: jugar la UEFA Champions League. No obstante, de los tres clubes interesados en ficharlo -Manchester United, Chelsea y Tottenham- solamente los Diablos Rojos disputaban la Orejona, y la dirigencia prefirió hacer el esfuerzo económico en André Onana para cubrir la partida de David De Gea, una operación que le terminó saliendo realmente mal al equipo de Old Trafford.

Ante esto, el marplatense decidió quedarse en el Aston Villa. Siempre que preguntaron por Emiliano Martínez, los dirigentes del club Viullano respondieron que no saldría por menos de €40 millones. Tomando en cuenta que se lo compraron al Arsenal por €17.4 millones, si lo venden al monto que exigen le sacarán una ganancia de €22.6 millones, un negocio redondo a la altura de los mejores en la historia del club.

Por lo que se pudo saber, Juventus, Chelsea y Manchester United serían los clubes interesados en el argentino para el próximo mercado de pases.