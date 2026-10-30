"De por vida": el Dibu Martínez mostró cómo le quedó el dedo de su mano lesionada luego de la operación + Agregar ámbito en









El arquero mostró cómo le quedará el dedo y explicó que ya no podrá cerrar el puño por completo. Durante el Mundial debió usar una protección especial.

El arquero se fracturó jugando para el Aston Villa semanas antes de que comenzara el Mundial. Captura

Luego de su operación a raíz de una lesión sufrida en medio de un partido, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió al público con el estado de su mano derecha. En un video que circuló en las redes sociales, el deportista mostró cómo le quedó el dedo anular de su mano derecha y advirtió que le quedará así "de por vida".

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El arquero se fracturó jugando para el Aston Villa semanas antes de que comenzara el Mundial. Así, en una entrevista con el periodista Gastón Edul, el arquero de la Selección dejó ver que el dedo anular de esa mano ya no puede flexionarse del todo, lo que le impide cerrar completamente el puño.

Cómo jugó Dibu Martínez el Mundial con el dedo fracturado Durante la charla, Martínez explicó: “Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya”. A pesar de la fractura, Dibu no se perdió ningún partido en la Copa del Mundo y debió jugar con el dedo inmovilizado. Para poder atajar, utilizó una protección especial en la mano lesionada, lo que le permitió seguir defendiendo el arco argentino sin perderse ni un minuto.

A pesar de la fractura, Dibu no se perdió ningún partido en la Copa del Mundo y debió jugar con el dedo inmovilizado. @gastonedul El Dibu Martínez llevó tranquilidad luego de su operación y anticipó su regreso Emiliano “Dibu” Martínez confirmó que su operación salió bien y llevó tranquilidad sobre su estado de salud hace dos semanas, después del fuerte choque de cabezas que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la Premier League. Desde el hospital, el arquero agradeció los mensajes que recibió y dejó un mensaje optimista sobre su recuperación, que podría demandarle alrededor de 40 días.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el guardameta de la Selección argentina en su cuenta de Instagram, en referencia al triunfo de Chelsea por 2-0. La publicación estuvo acompañada por una imagen suya durante la internación.