Francia se lució ante Suecia y enfrentará a Paraguay en los octavos del Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps volvió a mostrarse como uno de los candidatos a llevarse el título y pasó a la siguiente ronda en la que jugará ante el equipo de Gustavo Alfaro.

El festejo entre Kylian Mbappé y Didier Deschamps por el triunfo de Francia ante Suecia por los 16avos de final.

Francia le ganó 3 a 0 a Suecia por los dieciseisavos del Mundial 2026 y dio un contundente golpe de candidato en la mesa. Kylian Mbappé brilló en el MetLife Stadium y se colocó como el máximo artillero de la competición con 6 goles, al igual que Lionel Messi, aunque el argentino tiene un partido menos .

El partido comenzó a las 18 horas en busca del rival de Paraguay en octavos de final. El equipo de Gustavo Alfaro viene de vencer a Alemania por penales y llega con un envión anímico que será duro de vencer para cualquier equipo.

Los suecos comenzaron a aproximarse con un remate débil de Alexander Isak que fue contenido por Mike Maignan pero rápidamente mostraron su postura de jugar con un bloque bajo e ir a buscar el partido de contrataque.

Antes de la pausa de hidratación, los franceses tenían el 68% de posesión pero no podían entrar al área rival a generar peligro, hasta que Kylian Mbappé se desmarcó por el medio de la defensa sueca y la conectó dentro de los tres palos de Jacob Zetterström, pero finalmente el juez de línea le cobró fuera de juego.

A los 31 minutos, Mbappé volvió a aparecer luego de un centro atrás de Jules Koundé en el que quedó solo con un defensor en frente de la portería, pero el delantero francés estrelló el remate al palo izquierdo de Suecia. Tan solo 5 minutos más tarde, Michael Olise estrelló una chilena al travesaño de Zetterström, sentenciando la cantidad de variables que tienen los galos para atacar.

A los 45 minutos, después de varias acciones ofensivas que estuvieron muy cerca de adelantar a Les Bleus en el marcador, Ousmane Dembélé jugó un córner corto con Kylian Mbappe, quien se metió rápidamente dentro área, regateó a un defensor sueco y anotó el primer gol del partido poniendo la pelota en el palo izquierdo, haciéndolo inatajable para el arquero rival.

Gran gol de Kylian Mbappé para poner en venaja a Francia sobre Suecia. FIFA

Ya en el complemento, los franceses se encargaron de dormir el partido mediante la tenencia de la pelota, casi que igual que en el primer tiempo, pero sin llegar al arco rival, hasta que a los 53 minutos Bradley Barcola se filtró en la defensa de Suecia, Olise lo vio y el delantero del PSG pusó el 2 a 0.

El encuentro siguió tranquilo, siendo manejado por lo franceses, pero después del cooling brake Mbappé volvió a aparecer con un buen desmarque dentro del área, Olise repartió su segunda asistencia y el delantero del Real Madrid puso el tercero, y su doblete personal, para sentenciar el tercer gol ante Suecia.

Con este resultado, los franceses se enfrentarán ante la Paraguay de Gustavo Alfaro por los octavos de final del Mundial 2026, el sábado 4 de julio a las 18 horas, en el Lincoln Financial Field, aunque durante el certamen se llama Philadelphia Stadium por las normas de la FIFA.

Kylian Mbappé cerca del récord de goles de Lionel Messi

El delantero del Real Madrid está a tan solo un gol de empardar el récord de máximo goleador en la historia de los mundiales a Lionel Messi, aunque el argentino tiene un partido menos y lo disputará el viernes a las 19 horas ante Cabo Verde

Luego del partido entre Francia y Suecia, la tabla quedó así: