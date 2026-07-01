Michael Olise, el jugador que pasa desapercibido en Francia y está cerca de un récord histórico en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El extremo del Bayern Munich está cerrando una temporada histórica en cuanto a asistencias y busca igualar una marca que lleva 56 años vigente en la cita mundialista. También aspira a quebrar un registro que hasta ahora está en manos de Lionel Messi.

Michael Olise, la figura del Bayern Múnich y de la Selección de Francia en el Mundial 2026. @equipedefrance

Michael Olise es uno de los jugadores sensación en la temporada 2025/26 con el Bayern Múnich, en donde hizo 22 goles y 30 asistencias contando todas las competencias con el club bávaro, y lo está repitiendo con la Selección francesa en el Mundial 2026.

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En el último partido ante Suecia hizo dos asistencias: una a Bradley Barcola, para convertir el segundo gol del encuentro, y otra a Kylian Mbappé, para que sentencie el 3 a 0. Sumado a las dos que también hizo contra Irak y a la de la primera fecha frente a Senegal, ya tiene cinco en total y está a una de igualar el récord de Pelé, que se despachó con seis en la Copa del Mundo de México 1970.

La ofensiva de Francia es uno de los tópicos que meten miedo a la hora de poner candidatos. Mbappé tiene seis goles y dos asistencias, Ousmane Dembélé tiene cuatro goles y dos asistencias, y Barcola tiene dos goles y una asistencia. Lo curioso de Olise es que con la cantidad de asistencias que sumó, todavía no pudo convertir ningún gol, señalando la búsqueda que tiene Didier Deschamps hacia sus delanteros.

Kylian Mbappé y Michael Olise, la dupla de los goles franceses. @equipedefrance Además, no es que no ha intentado rematar al arco, sino que en el partido del martes ante los suecos lo hizo en seis oportunidades, pero el buen trabajo de Jacob Zetterström no le permitió sumar su primer tanto, además de que en el primer tiempo intentó una chilena dentro del área y reventó el poste izquierdo que finalmente hizo que la pelota sea despejada.

La temporada de Olise y el récord de Messi Los franceses buscan los récords individuales de Lionel Messi. Uno es Kylian Mbappé, quien está a un gol de igualar la marca histórica de mayores goles anotados en la historia de los mundiales que tiene el capitán argentino (19). El otro es Michael Olise, que pretende superar la marca de mayor cantidad de asistencias en una temporada.

El argentino tuvo una brillante temporada en la 2011/12, en la que consiguió 39 asistencias entre el Barcelona y la Selección Albiceleste –también metió 73 goles–, mientras que el extremo francés ya lleva 37, contando los partidos del Bayern Múnich (30) y los encuentros oficiales y amistosos de la Selección de Francia (7). Michael Olise, el terror de los paraguayos en octavos de final. @equipedefrance Esto no será todo por parte de Olise, sino que su selección ya pasó a los octavos de final y se enfrentará ante Paraguay el sábado 4 de julio a las 18 horas, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Con ese partido, el francés buscará hacer un pase gol para igualar a Pelé y dos para empardar la marca de "La Pulga" y pasar a la historia.