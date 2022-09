El día que Diego Maradona se rindió ante Roger Federer

Sin dudas la noticia del retiro del suizo sacudió al mundo del deportes y de forma inmediata los mensajes de afecto para el tenista inundaron las redes sociales y es imposible dejar en el olvido cuando se encontró con Maradona y el campeón del mundo con Argentina se rindió a sus pies.

El cruce tiene fecha de febrero de 2013 en el marco del ATP de Dubai, ya que cuando Federer visitó la Argentina Maradona no pudo asistir y el gusto de verse finalmente se dio en Medio Oriente.

maradona federer.mp4 ESPN

"My friend (mi amigo), the machine (la máquina)", fueron las palabras de Maradona mientras abrazó al suizo que le respondió "¡Qué bueno verte!, ¿Cómo va todo? No estuviste en Buenos Aires".

"Nadal es fantástico, Djokovic es fantástico, pero cómo 'La máquina' no hay ni va a haber. Sampras muy bueno, Agassi, buenísimo. Si querés te hablo de Connors, de Vilas, quedan todos muy lejos de 'La máquina, de Federer", confesó Maradona en diálogo con el periodista Miguel Simón para un documental en ESPN.

Aquel encuentro entre las dos estrellas mundiales del deporte se dio después del triunfo de Juan Martín Del Potro 6-4 y 6-4 sobre Somdev Devvarman. Una vez que terminó el encuentro, Diego bajó a la cancha y comenzó a pelotear con el tandilense.

Acto seguido, Maradona se quedó a presenciar la victoria de Federer ante el español Marcel Granollers y luego se produjo el encuentro entre ambos, que contó con la presencia de un traductor que los ayudó a comunicarse. Esa fue la segunda vez que ambos hablaron, luego del primer mano a mano en 2010.

Luego de eso, en 2019, el suizo vino a Argentina a disputar un torneo de exhibición junto a Alexander Zverev, pero no se pudo ver con Maradona porque "Pelusa" no estaba en el país. A pesar de eso, el Diez le dejó un inolvidable mensaje que se mostró en las pantallas del estadio Parque Roca.

"Hola maestro, máster, máquina como te digo yo; fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país, me llames y me digas lo que necesitas", dijo el ex futbolista.

"Quiero que le mandes un beso grandote a tu señora y a tus hijos", concluyó en el video que generó el aplausos de todos los fanáticos de Federer, y del propio suizo.