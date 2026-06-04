Caso Maradona: Fernando Burlando pidió detener a una empleada que declaró en el juicio + Agregar ámbito en









El abogado de Dalma y Gianinna Maradona acusó a una trabajadora administrativa de haber incurrido en falso testimonio durante su declaración. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y permitió que continuara con su comparecencia.

El abogado Fernando Burlando pidió la detención de Nelsa Marilyn Pérez, empleada administrativa de Medidom, por falso testimonio en el juicio por la muerte de Diego Maradona. X

Fernando Burlando solicitó este jueves la detención de Nelsa Marilyn Pérez, empleada administrativa de la empresa Medidom, al considerar que incurrió en falso testimonio durante una audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El pedido fue rechazado por los jueces, que resolvieron continuar con la declaración de la testigo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según planteó el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, la trabajadora respondió de manera evasiva a distintas preguntas formuladas por las partes durante su exposición ante el tribunal.

Quién es Nelsa Marilyn Pérez, acusada de falso testimonio por Fernando Burlando Pérez integraba el grupo de WhatsApp denominado "Tigre", en el que personal de Swiss Medical y Medidom coordinaba cuestiones vinculadas a la internación domiciliaria de Maradona en el country San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Ese sistema de atención había sido implementado luego de que el exfutbolista recibiera el alta de la Clínica Olivos el 11 de noviembre de 2020. Maradona permaneció allí bajo cuidados médicos hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de ese mismo año.

Tras el pedido de Burlando, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dispusieron un cuarto intermedio para analizar la situación. Finalmente, resolvieron no hacer lugar al planteo de la querella.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el planteo no prosperó y relativizaron la presentación del abogado. "No le dieron bola. Sobreactuó Burlando para salir a hablar después", indicaron allegados al caso. Concluida la intervención de Pérez, estaba previsto que declarara Ricardo Espeche, asesor de Swiss Medical, en una nueva jornada del debate oral que busca determinar las responsabilidades por la atención médica brindada a Maradona durante sus últimos días de vida.