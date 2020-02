El Argentina Open tuvo un sábado negro con el retiro de Schwartzman y la derrota de Londero

View this post on Instagram

Schwartzman no podrá disputar las semifinales del #ArgOpen2020 . El tenista argentino tiene un desgarro en el aductor izquierdo. . De este modo Pedro Sousa avanza por walk over a la final del torneo. . ¡Fuerza, @dieschwartzman! ¡Te queremos ver pronto dentro de la cancha! . @sergio.llamera