Djokovic pateó el tablero y anunció a una superestrella del tenis como su nuevo entrenador

Luego de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, Murray tiró la toalla y se retiró por segunda vez. La primera había sido por una lesión en su cadera. Ese mismo torneo fue el último que ganó Djokovic, se colgó la de oro y consiguió lo último que le faltaba.

