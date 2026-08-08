Dolor por la muerte de Jorge Messi: los mensajes de apoyo de los famosos a Lionel y su familia

Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli, Ricardo Montaner y reconocidas figuras del espectáculo y el periodismo deportivo expresaron su pesar y acompañaron al capitán de la Selección y a toda su familia.

La muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi, generó una fuerte repercusión en el mundo del fútbol y también entre distintas figuras del espectáculo y el periodismo argentino. El padre del capitán de la Selección falleció a los 68 años en Rosario durante la madrugada de este sábado.

Las muestras de afecto hacia la familia Messi llegaron desde distintos ámbitos, desde Mirtha Legrand hasta Marcelo Tinelli , Ricardo Montaner y reconocidos periodistas deportivos, quienes despidieron a Jorge y acompañaron a Lionel, Celia y sus hijos en este momento de dolor.

Mirtha fue una de las primeras figuras del espectáculo en expresar sus condolencias. A través de sus redes sociales, la conductora escribió: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi” .

Por otro lado, Tinelli , quien mantuvo una relación cercana con la familia Messi, compartió una fotografía junto a Lionel y sus padres y le dedicó un sentido mensaje al futbolista.

Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi #QEPD

“Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”, escribió.

El conductor también recordó una cena que compartió con la familia antes de la final del Mundial de Qatar 2022: “Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar”. Y agregó: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

Su hija, Candelaria Tinelli, también se sumó a las muestras de afecto. “Qué noticia más fea realmente. Y a su vez qué hermoso ver todo lo que hizo este PADRAZO, el apoyo a su hijo en su sueño, lo más preciado que tiene. Miren a dónde llegaron. Qué triste despedida. Fuerza a toda su familia, especialmente a nuestro amado Leo”, escribió.

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, igualmente recordó el vínculo que mantiene con la familia Messi, especialmente con Celia Cuccittini. Sobre un fondo blanco, publicó un mensaje dirigido a los integrantes de la familia: “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor. Que Jorge descanse en paz”. Su hija menor, Gianinna Maradona, compartió la publicación y agregó: “Fuerza Leo, fuerza familia Messi”.

No obstante, uno de los mensajes más personales llegó de parte de Ricardo Montaner, quien compartió una fotografía junto a Jorge Messi mientras ambos caminaban por las calles de París.

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El músico recordó las conversaciones que mantenía con el padre de Lionel y explicó que, más allá de sus respectivas profesiones, ambos compartían una experiencia común: la de ser padres.

“Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a qué se dediquen, uno es papá y punto”, escribió.

Montaner también contó que durante los últimos meses habían hablado especialmente sobre la fe y la situación que atravesaba Jorge: “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando. Dios ha decidido y no hay discusión, a Él sea la gloria y que Jorge descanse en paz”.

Finalmente, cerró su mensaje con un abrazo simbólico a toda la familia: “Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz”.

Noticia en desarrollo.-