El presidente de la AFA destacó el rol del padre del capitán de la Albiceleste en su vida y formación.

La carta de Chiqui Tapia para despedir a Jorge Messi: "Crió a una persona con valores".

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , despidió este sábado a Jorge Messi con una carta en la que destacó su papel fundamental en la vida y la carrera de su hijo, Lionel Messi.

“Quiero reconocer a Jorge no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber creado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, expresó Tapia.

En ese sentido, el dirigente resaltó el acompañamiento de Jorge durante toda la carrera del capitán de la Selección argentina. “Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda . Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso”, señaló.

Tapia también destacó que Jorge Messi le enseñó a su hijo que detrás de los logros deportivos existe una dimensión humana que debe ser preservada. “Enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”, agregó.

“ Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta ”, sostuvo el presidente de la AFA.

En el cierre de la carta, Tapia expresó su reconocimiento y afecto hacia el padre de Lionel Messi: “Queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto”.

“Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona”, concluyó.

Finalmente, el dirigente aseguró: “Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”.

La despedida de los clubes y asociaciones a Jorge Messi

La Selección Argentina compartió su saludo, en un claro tono familiar, a través de su cuenta oficial de X: "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — Selección Argentina (@Argentina) August 8, 2026

A la Scaloneta, se sumó el Club Atlético Newell's Old Boys, que se expresó "con profundo dolor y pesar": "Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", comenzó diciendo el texto.

"Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores", siguió el texto y finalizó con un cálido "Hasta siempre, leproso".

Otro club nacional que lo despidió fue River Plate: "Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento".

Boca Juniors tampoco se quedó atrás y manifstó: "El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo".

Cerca del mediodía del sábado, apareció el mensaje del club más importante en la carrera de Messi: el FC Barcelona. Con un sentido mensaje la institución catalana despidió al padre del ídolo: "El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exjugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y, en nombre de toda la familia azulgrana, extienden sus condolencias a la familia Messi".

"El FC Barcelona agradece a Jorge Messi su compromiso con el club, por haber confiado en nosotros los comienzos y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo. Que descanse en paz", sentenció el comunicado.

Our deepest condolences. May Jorge Messi rest in peace. pic.twitter.com/PPSTTjHki1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

En cuanto a entidades internacionales, apareció la Conmebol y su acompañamiento "con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor", dicta su saludo junto a una foto de ambos sonriendo. A la par de esta institución internacional, se sumó UNICEF y destacó el rol humanitario del apellido.

"Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas", sostuvieron.

También dijo presente la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, que compartió una foto de padre e hijo en la cancha. "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", reza el pésame.

A su vez, el saludo fue compartiendo también el de la AFA, quien describió el momento como un "profundo dolor": "La Asociación (...) lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!".