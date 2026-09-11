Después de 14 años, el Turismo Carretera vuelve a Córdoba con un circuito renovado

Río Cuarto será sede de la penúltima fecha del Turismo Carretera el 14 y 15 de noviembre. El Autódromo Parque Ciudad fue modernizado para recibir a la categoría y ya están a la venta las entradas. Además, Córdoba busca posicionarse como sede del Rally Mundial.

El Turismo Carretera volverá a Córdoba después de 14 años y tendrá como escenario el renovado Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

Después de 14 años de ausencia, el Turismo Carretera volverá a Córdoba . La categoría más importante del automovilismo argentino desembarcará en Río Cuarto el 14 y 15 de noviembre, en el marco de la penúltima fecha del campeonato y coincidiendo con el 240° aniversario de la ciudad .

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El regreso tendrá como escenario al Autódromo Parque Ciudad , que en los últimos años fue sometido a una serie de obras de infraestructura y modernización para adecuar sus instalaciones a las exigencias técnicas y de seguridad de la Asociación de Corredores Turismo de Carretera (ACTC) .

La competencia representa además una oportunidad para Córdoba de recuperar uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del país. El Gobierno provincial y la Agencia Córdoba Turismo buscan aprovechar la tradición automovilística de la provincia y el interés que genera el TC entre el público para volver a colocar a Córdoba en el calendario de las grandes competencias.

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto incorporó distintas mejoras en los últimos años con el objetivo de quedar en condiciones de recibir nuevamente al Turismo Carretera.

Entre las obras realizadas se destaca la remodelación de la curva 1 , junto con la construcción de más de 20.000 metros cuadrados de playón adoquinado . También se incorporaron nuevas vías de escape en la curva 3 y se reasfaltaron sectores considerados clave del circuito.

Los trabajos incluyeron además mejoras en materia de seguridad, boxes y sectores destinados a los equipos y pilotos. En la recta principal se construyeron paredones y se instalaron guardarraíles, como parte de la adecuación del predio a los requerimientos necesarios para una competencia de esta magnitud.

El público podrá asistir a las jornadas de clasificación del sábado 14 de noviembre y a las carreras principales del domingo 15, además de acceder al sector gastronómico y a una tarima elevada para observar el desarrollo de la competencia.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de ventas.autoentrada.com. Según se informó, más cerca de la fecha de la competencia se comunicarán los puntos de venta presenciales.

La entrada general cuesta $35.000 e incluye el ingreso al predio durante las dos jornadas, además del acceso al sector gastronómico y a una tarima elevada.

La Tribuna Recta tiene un valor de $60.000, mientras que la Tribuna Mixtos cuesta $80.000. Por su parte, la Tribuna Alargue tiene un precio de $90.000.

La Entrada Boxes cuesta $150.000 para mayores y $75.000 para menores de 11 años. Esta opción permite acceder al sector interno de boxes mediante puente o rampa peatonal y a una tribuna dentro de boxes con capacidad sentada.

La alternativa premium será la Zona 0 - VIP, con un valor de $500.000. Incluye acceso al sector interno de boxes, terraza VIP exclusiva con servicio de catering de comida y bebida, kit de merchandising oficial, estacionamiento preferencial dentro del predio, pantalla LED con transmisión en vivo, experiencias de marca, activaciones exclusivas y bar de tragos y bebidas durante todo el evento.

En cuanto a los beneficios, los niños de 0 a 11 meses inclusive no abonan entrada en ningún sector. Los menores de 1 a 10 años inclusive ingresan sin cargo únicamente al Sector General. Para los demás sectores deben contar con entrada, mientras que desde los 11 años se considera entrada de adulto.

Los mayores de 70 años ingresan sin cargo al Sector General previa acreditación. También tienen este beneficio las personas con discapacidad, quienes deberán presentar un CUD vigente para validar el ingreso.

La tradición cordobesa del Turismo Carretera

El regreso del TC se apoya en una relación histórica entre Córdoba y el automovilismo. La provincia fue escenario de competencias y tuvo entre sus protagonistas a pilotos que dejaron su marca en la categoría.

Uno de ellos fue Oscar Cabalén, quien el 18 de junio de 1967 consiguió un hito para el automovilismo argentino al obtener la primera victoria de un Ford Mustang en la historia del Turismo Carretera.

A esa historia se suman nombres como Eduardo Copello, conocido como “el maestro”, y Héctor Luis “Pirín” Gradassi, referentes de distintas épocas del automovilismo cordobés.

Esa tradición es también uno de los argumentos con los que Córdoba busca ampliar su presencia en el calendario de competencias de alcance internacional.

Córdoba quiere volver al Rally Mundial

En paralelo con el regreso del Turismo Carretera, Córdoba busca posicionarse nuevamente como sede de una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

La provincia cuenta con una larga tradición en esta disciplina y una relación especialmente fuerte con el Rally Mundial, tanto por sus circuitos como por la convocatoria que históricamente genera entre los aficionados.

En ese marco, el gobernador Martín Llaryora mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, durante su participación en el Congreso Americano de la entidad realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la reunión, Llaryora puso el foco en la pasión del público cordobés por el automovilismo y, especialmente, por el Rally Mundial.

El encuentro reunió a representantes de 32 clubes miembros de la FIA de distintos países del continente y permitió a la provincia avanzar en el planteo de su interés por volver a recibir una fecha del campeonato.

Con el regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto y la búsqueda de una nueva oportunidad para albergar al Rally Mundial, Córdoba apuesta nuevamente a su tradición automovilística como herramienta para atraer grandes eventos deportivos y fortalecer su posicionamiento como destino de competencias de alcance nacional e internacional.