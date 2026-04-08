Pese a la tregua en Medio Oriente, el petróleo podría seguir alto: las razones detrás de la resistencia del precio

El mercado reaccionó con una baja inicial, pero el rebote expone riesgos estructurales. Daños en infraestructura y dudas sobre el acuerdo limitan la caída.

Tras la tregua, el petróleo baja pero se mantiene en niveles elevados por el riesgo geopolítico.

El anuncio de la tregua entre Estados Unidos e Irán generó una reacción inmediata en el mercado petrolero , con fuertes caídas en las cotizaciones internacionales. Sin embargo, el alivio inicial no se consolidó y los precios comenzaron a mostrar un rebote, reflejando que los factores de fondo siguen presentes.

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Los futuros del WTI llegaron a desplomarse cerca de un 20%, hasta ubicarse en torno a los u$s91 por barril, aunque rápidamente recuperaron terreno y se estabilizaron por encima de los u$s93. En términos generales, pese a la baja, el crudo todavía se mantiene más de un 40% por encima de los niveles previos al conflicto.

Este comportamiento evidencia que el mercado sigue incorporando riesgos que no desaparecen con un alto el fuego temporal.

Uno de los principales elementos que explican la resistencia del precio es el cambio en la percepción sobre el control del estrecho de Ormuz.

Tras el conflicto, analistas coinciden en que Irán no solo reafirmó su capacidad de influencia sobre este paso estratégico, sino que además demostró en la práctica que puede bloquearlo. Ese riesgo, que antes era considerado hipotético, ahora pasa a formar parte estructural del mercado.

ormuz cerrado y abierto A la izquierda, el estrecho de Ormuz hoy, cerrado, y a la derecha antes del bloqueo iraní.

Esto implica que, incluso con tregua, los precios del petróleo incorporarán una prima de riesgo geopolítico más elevada, ante la posibilidad de nuevas interrupciones en el suministro.

Daños en la infraestructura y recuperación lenta

Otro factor clave es el impacto físico del conflicto sobre la infraestructura energética. La producción, el transporte y el refinado de hidrocarburos en la región sufrieron daños que no se revertirán en el corto plazo.

Distintos análisis estiman que la normalización de los flujos podría demorar varios meses. En el caso del combustible aeronáutico, se proyecta un plazo cercano a cuatro meses para recuperar niveles previos, en un escenario comparable al de crisis anteriores como la de 2008-2009.

Esta demora limita la posibilidad de una caída sostenida en los precios, ya que la oferta global seguirá condicionada.

Una tregua frágil que no despeja la incertidumbre

El acuerdo alcanzado entre las partes tiene carácter temporal y presenta múltiples condicionantes. La tregua es por dos semanas y no garantiza una resolución definitiva del conflicto.

De hecho, el mercado reaccionó rápidamente ante nuevas tensiones, como el anuncio de un nuevo bloqueo del estrecho por parte de Irán tras ataques en la región. Este tipo de episodios refuerza la idea de que el riesgo de disrupciones sigue latente.

En este contexto, los operadores continúan asignando una probabilidad elevada a nuevos eventos que puedan afectar el suministro, lo que sostiene los precios en niveles altos.

Volatilidad extrema y señales mixtas del mercado

El comportamiento del petróleo en las últimas horas refleja un escenario de alta volatilidad. Tras el anuncio de la tregua, el Brent cayó alrededor de un 14% hasta ubicarse cerca de los u$s95 por barril, mientras que el WTI retrocedió en niveles similares.

Sin embargo, el rebote posterior mostró que el mercado no convalida una baja sostenida, sino que se mueve en función de cada novedad geopolítica.

Una dinámica similar se observó en el gas natural, cuyos precios también registraron caídas iniciales pero siguen sujetos a la evolución del conflicto.

combustibles naftas petroleo Depositphotos

Un nuevo piso para el petróleo global

Más allá de la reacción inicial a la tregua, el mercado energético parece haber entrado en una nueva fase, con precios estructuralmente más altos que antes del conflicto.

La combinación de riesgo geopolítico, daños en la infraestructura y fragilidad del acuerdo configura un escenario donde el petróleo difícilmente vuelva rápidamente a los niveles previos.

En este contexto, la evolución de las negociaciones en Medio Oriente será determinante, pero el mercado ya incorporó un nuevo nivel de incertidumbre que condicionará los precios en el mediano plazo.