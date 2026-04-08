Luego del alto al fuego, los rendimientos de bonos de EEUU caen por apuestas renovadas de recorte de tasas de la Fed + Seguir en









El rendimiento de las notas a 10 y 30 años se encaminan a su peor caída diaria desde el 30 de marzo.

Cómo operan los bonos estadounidenses en una jornada marcada por el cese del fuego en Medio Oriente.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se desploma el miércoles, después de que el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán desencadenó un repunte de alivio en todas las clases de activos. Mientras tanto, la caída en picado de los precios del crudo reaviva la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés este año.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, acordó el martes un alto el fuego con Irán mediado por Pakistán, apenas dos horas antes de que venciera el plazo que había fijado para que los iraníes reabrieran el estratégico estrecho de Ormuz si no querían enfrentarse a ataques contra su infraestructura civil.

El respiro podría conducir a la reactivación de esta vía navegable estratégica, por la que suele transitar alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, al tiempo que provocó que los precios del crudo cayeran por debajo de los u$s100 por barril y desencadenó un fuerte repunte en los mercados bursátiles.

"Los mercados están dando un gran suspiro de alivio porque Trump e Irán han encontrado una salida por ahora, en la medida de que este podría ser el camino para reducir las probabilidades de un precio del petróleo prolongado de u$s150 o u$s200", afirmó Robert Tipp, de PGIM Fixed Income en Newark, Nueva Jersey.

trump iran petroleo oro Imagen creada con IA "Por lo tanto, se observa un cierto retroceso en los rendimientos a medida que esa probabilidad disminuye, una mejora en el apetito por el riesgo con las acciones al alza y los productos de crédito superando al mercado", agregó.

Cuánto caen los bonos de EEUU por el cese del fuego El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años pierde 7,9 puntos básicos, al 4,26%, y el de las notas a 30 años cede 6,1 puntos básicos, al 4,86%. Ambos se encaminan a su mayor caída diaria desde el 30 de marzo. El retorno de los papeles a dos años, que suele moverse en sintonía con las expectativas de tasas de interés de la Fed, resta 7,4 puntos básicos, al 3,76%. Una parte muy seguida de la curva de rendimiento, que mide la diferencia entre el retorno de la deuda a dos y 10 años y es considerada un indicador de las expectativas económicas, se sitúa en 50,3 puntos básicos.