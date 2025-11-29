Dos fechas antes, invicto y con un plantel lleno de estrellas: el primer título de Carlos Bianchi en Boca + Seguir en









El entrenador más exitoso del Xeneize y su primera conquista a nivel nacional con el conjunto azul y oro.

El gran comienzo del exitoso DT en el club de la Ribera. La Nación

"Llegó un día de mucho frío en el 98. Dijo 'hola, soy Carlos Bianchi', y recién perdió un partido en el 99". Con esa frase, Juan Román Riquelme describió a la perfección el comienzo de su ciclo en Boca Juniors, uno de los equipos más aplastantes que se hayan visto en el fútbol argentino.

De la mano del Virrey, el Xeneize tocó el cielo con las manos en reiteradas oportunidades, pero la primera conquista del ex Vélez fue más que especial. Con un equipo que se mostró invencible, consiguió ganarse el corazón de los bosteros en poco tiempo.

Riquelme y Bianchi TyC Sports Riquelme fue una pieza fundamental en el Boca de Bianchi. TyC Sports Apertura 1998: el primero de una era dorada en Boca El miércoles 29 de noviembre de 1998 fue la consagración, pero previamente hubo un camino para construir a uno de los equipos más exitosos de la historia del fútbol argentino. Y esto fue mucho antes de los goles de Martín Palermo al Real Madrid en Japón o las definiciones por penales ante Palmeiras y el Milan de Italia que valieron títulos importantes.

Arrancó todo en Tandil, bajo el mando de Carlos Ischia y con Bianchi sumándose días después. Allí definió el once con un tridente que sería imparable: Riquelme, Guillermo Barros Schelotto y el Loco como referencia de área. El debut fue una goleada 4 a 2 a Ferro, con un tanto en contra de Sartori, uno de Fernando Navas y Román, con el Titán sentenciando el resultado.

Dos fechas antes del final de ese Torneo Apertura 1998, tras empatar 0 a 0 ante Independiente, Boca se consagró campeón del fútbol argentino y cortó una racha de seis años sin levantar títulos a nivel local. Sumó 45 puntos en 19 jornadas y sin caer en un solo encuentro.

Un icono del fútbol argentino: todos los títulos de Bianchi en Boca Al año siguiente se disputó el Torneo Clausura 1999, esta vez con un invicto de 40 partidos sumando la edición anterior. Ese doblete empezó a marcar el camino de algo mucho más grande, que no se volvió a repetir hasta el momento en el país. En el 2000 superó por penales en la final de la Copa Libertadores a Palmeiras, derrotó al Real Madrid en Japón para llevarse la Intercontinental y regresó a Argentina para cerrar la conquista del Torneo Apertura 2000. Al año siguiente volvió a revalidar su corona en América ante el Cruz Azul y se iría para regresar en el 2003. Nuevamente conquistó todo lo que jugaba. Libertadores ante Santos, Copa Intercontinental ante el Milán y en casa otro Torneo Apertura. En 2004 disputó nuevamente la final continental, pero cayó ante Once Caldas y se marchó otra vez, con la tranquilidad de haber dirigido al equipo más competitivo del fútbol argentino.

