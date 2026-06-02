Duelo Rusia-Ucrania en Roland Garros: Mirra Andreeva enfrentará a Marta Kostyuk por las semifinales del torneo

La ucraniana llega como la jugadora más sólida sobre polvo de ladrillo en la temporada y se medirá con la rusa por un lugar en la final, en un partido inevitablemente atravesado por la guerra entre ambos países.

Marta Kostyuk y Mirra Andreeva jugarán una semifinal de Roland Garros atravesada por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Marta Kostyuk continúa construyendo la mejor temporada de su carrera sobre polvo de ladrillo. La tenista ucraniana derrotó este martes a su compatriota Elina Svitolina por 6-3, 2-6 y 6-2 , se clasificó por primera vez a las semifinales de Roland Garros y ahora enfrentará a la rusa Mirra Andreeva , una de las grandes revelaciones del circuito femenino, en un duelo atravesado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Tuvimos otra noche muy difícil en Ucrania , especialmente en Kiev . Hubo muchas víctimas”, declaró Kostyuk tras el encuentro, visiblemente conmovida por las noticias llegadas desde su país.

Svitolina también aprovechó el escenario para enviar un mensaje. “Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. ¡Slava Ukraini!”, dijo la tenista tras el duelo.

Las declaraciones llegaron pocas horas después de que las autoridades ucranianas denunciaran una nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles sobre Kiev y otras ciudades del país, que dejó al menos 18 muertos y más de un centenar de heridos.

La guerra vuelve a cruzarse con el tenis en París

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La próxima rival de Kostyuk será la rusa Mirra Andreeva, quien avanzó sin mayores sobresaltos tras superar a la rumana Sorana Cirstea por un contundente 6-0 y 6-3.

El antecedente reciente favorece a la ucraniana. Kostyuk domina el historial entre ambas por 2-0 y la última vez que se enfrentaron fue hace apenas un mes, en la final del Masters 1000 de Madrid. Como ocurre desde el inicio de la invasión rusa, no hubo saludo en la red al finalizar aquel partido.

"Para mí no importa contra quién juegue. Intento concentrarme en la pelota y en mi plan de partido. Generalmente no pienso en quién está del otro lado de la red", respondió la rusa de 19 años.

La victoria de Kostyuk también tuvo valor histórico para el tenis de su país. La jugadora se convirtió en la primera ucraniana en alcanzar las semifinales de Roland Garros en la era profesional, iniciada en 1968.

Del otro lado del cuadro femenino, Andreeva disputará la segunda semifinal parisina de su carrera, confirmando el enorme crecimiento que viene mostrando en los últimos meses y consolidándose como una de las grandes candidatas a dominar el circuito en los próximos años.