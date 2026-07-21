¿Cuándo juegan River y Boca?: formato, días y horarios de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 + Agregar ámbito en









Con tres partidos, este jueves se dará inicio la competencia semanal en la Primera División del fútbol argentino, que se extenderá hasta el domingo con la misma cantidad de encuentros.

¿Cuándo juegan River y Boca?: Formato, días y horarios de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 @X.com

Luego de casi dos meses sin actividad en la Primera División del fútbol argentino, por vacaciones y la realización del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde la Selección argentina perdió la final ante España por 1-0, este jueves arranca el Torneo Clausura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los dos primeros cruces que darán inicio a la segunda mitad de la temporada 2026 serán Belgrano de Córdoba, campeón vigente del Torneo Apertura, ante Rosario Central; y Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors, ambos encuentros desde las 19:30 y provenientes de la Zona B, mientras que desde las 21:45 se medirán Defensa y Justicia contra Aldosivi, en Florencio Varela, por el cruce interzonal.

River por su parte, recibirá a Barracas Central en el Monumental, el sábado a partir de las 19:15, en busca de cambiar la cara tras la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina ante el "Tiburón" por 3-1.

Además, Boca cerrará la primera fecha del Torneo Clausura con la visita a Deportivo Riestra, desde las 19:30 en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio de Villa Soldati.

Cómo se jugará el Torneo Clausura El Torneo Clausura está conformado por dos zonas, A y B, con 15 equipos cada una, donde se disputarán 16 fechas con 14 partidos cada una, que enfrentan todos contra todos, más un partido de clásicos y un interzonal con los dos clubes que queden “libres”.

El formato de definición sigue siendo el mismo que el torneo pasado: los clubes que queden del primer puesto hasta el octavo de cada zona se clasificarán a octavos, donde se enfrentarán entre sí: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B y así sucesivamente; además, el club que haya terminado con más puntos tendrá la ventaja de ser local. Este sistema se dará solo hasta semifinales. El Trofeo de la Liga Profesional La final se disputará en un estadio neutral designado previamente por la Liga Profesional de Fútbol, con la aclaración de que las sedes que elija la LPF no estarán sujetas a cambios en caso de que alguno de los clubes que llegue al último partido, habitualmente haga de local en ese estadio o jurisdicción. Además, desde la instancia de octavos en adelante se llevará a cabo un sistema a partido único, en donde, en caso de empate, se jugará una instancia de dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para definir un ganador. Zona A: Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres (Córdoba), Instituto (Córdoba), Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes (La Plata), Gimnasia (Mendoza), Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Unión (Santa Fe). Zona B: River, Racing, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia (La Plata), Atlético Tucumán, Belgrano (Córdoba), Tigre, Sarmiento (Junín), Barracas Central, Estudiantes (Río Cuarto) y Aldosivi. Cronograma de la Fecha 1 del Torneo Clausura Jueves 23 de julio 19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium) Viernes 24 de julio 16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports) Sábado 25 de julio 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium) Domingo 26 de julio 15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)