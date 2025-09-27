Dura derrota de Los Pumas contra Sudáfrica: el equipo quedó último y eliminado







La selección argentina perdió 67-30 contra Sudáfrica y consolidó su último lugar, con sólo 9. Su rival está primero con 15 y se encamina al título.

El segundo tiempo fue un reflejo de dos realidades opuestas: la contundencia y eficiencia de los Springboks frente a la falta de solidez y los errores no forzados de Argentina. @lospumas

Los Pumas sufrieron este sábado una dura derrota de 67-30 ante los Sudáfrica en Durban en el Rugby Championship 2025 y quedó eliminado del torneo. No solo consolidó su posición en la parte baja de la tabla, sino que también encendió las alarmas sobre el rumbo del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

El encuentro dejó al descubierto los problemas que arrastra el equipo desde hace meses: falta de precisión en el juego ofensivo, errores defensivos recurrentes y una línea de scrum que no logra imponerse frente a rivales de jerarquía. Aunque hubo destellos individuales, el conjunto argentino no logró sostener un nivel competitivo durante los 80 minutos.

Los Pumas arrancaron el partido con intensidad, presionando en el campo rival y logrando avances en los primeros minutos gracias a la velocidad de sus backs y la movilidad en el ruck. Sin embargo, errores en la definición —como un penal fallido y un try anulado por forward pass— impidieron que el equipo capitalizara su dominio inicial.

Un segundo tiempo para el olvido: goleada y eliminación El segundo tiempo fue un reflejo de dos realidades opuestas: la contundencia y eficiencia de los Springboks frente a la falta de solidez y los errores no forzados de Argentina, que terminaron por definir el resultado. Sudáfrica presionó con una línea defensiva alta, cortando los pases argentinos y forzando knock-ons o forward passes. Esto generó turnovers que luego convirtieron en puntos.

Con el marcador 20-10 a favor de Sudáfrica (minuto 55), Argentina recuperó un lineout en campo rival. Sin embargo, un pase de fue interceptado y el jugador rival corrió 50 metros sin oposición para apoyar el try que puso el 27-10. Ese error cortó el impulso argentino y le dio a Sudáfrica el control definitivo del partido. Todo fue cuesta arriba para Los Pumas, teniendo un segundo tiempo para el olvido. El final fue goleada de 67-30, más de treinta puntos de diferencia, dejando sin chances a los argentinos. Sudáfrica, primera con 15 puntos se convierte en la gran favorita para ganar el torneo.