De promesa del fútbol argentino a condenado a cadena perpetua: qué pasó con Lautaro Carrachino

Era una de las grandes promesas del fútbol argentino, pero hoy cumple una condena que lo tendrá toda la vida tras las rejas.

El fútbol argentino es cuna de muchas estrellas . Sin embargo, son muchos los futbolistas que en inferiores o sus primeros años en la máxima categoría se perfilaban como grandes promesas, pero que por distintos motivos no han logrado superar las expectativas que se tenían en ellos.

Este es el caso de Lautaro Carrachino , conocido como muchos a ser el 'nuevo Carlos Tevez', pero que, al tener un entorno complicado, terminó encarcelado. Hoy se encuentra cumpliendo una condena y, debido a la misma, no tiene chances de poder siquiera tener una revancha en el deporte.

Nacido en Ciudad Evita, llegó a San Lorenzo en 2006 para formar parte de las infantiles del club . No había quien negara que se trataba del próximo crack argentino cada vez que lo veían deslumbrar en los campos de juego. Incluso, con edad de séptima división, ya integraba la división de Reserva.

Rápidamente se lo empezó a comparar con Carlitos Tevez, debido a los contextos similares. De barrios humildes y familias de pocos recursos, incluso Adrián Ruocco, representante y amigo del Apache, se interesó por él , aunque una vez que lo conoció dicen que notó que no iban a tener el mismo destino.

Para 2016, después de evitar ser encarcelado por haber participado de una pelea de bandas en Villegas, que terminó con un fallecido, llegaría el primer contrato profesional por parte del club. Edgardo Bauza, entrenador del primer equipo de San Lorenzo, notó que Carrachino había nacido para jugar al fútbol. Pero su entorno no lo ayudó para nada.

Empezó a faltar a los entrenamientos, llegaban al club los rumores de que salía mucho de noche y decidieron cederlo a Almagro en 2018, pero no tuvo ningún rendimiento destacable. Apenas algunos partidos en primera y una vez que culminó su cesión, el Ciclón desistió de intentar que progrese y lo dejó sin contrato.

Toda su vida tras las rejas: condenado a cadena perpetua

La mala junta que lo alejó del fútbol terminó de sepultar cualquier sueño. Ya era mayor de edad y tampoco estaba San Lorenzo para protegerlo, por lo que en vez de dedicarse al deporte y encontrar revancha, se unió a una banda de narcomenudeo.

Los monoblocks de Villegas en Ciudad Evita fueron el lugar dónde todo se terminó de arruinar. Allí ocurrió el hecho que cambió su vida para siempre, ya que, en una usurpación de un departamento, dónde intentaban establecer un búnker para venta de drogas, se lo acusó a él y a otro integrante del grupo de ser coautores del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, además del uso de armas de fuego.

Los testigos identificaron a Carrachino, asegurando que él y otro miembro de la banda asesinaron de un tiro en la cabeza a otra persona. Tras 10 meses prófugo, la policía lo encontró y fue declarado culpable. La condena fue firme: cadena perpetua y está en cumplimiento, dejando atrás esos años en el fútbol ya que estará toda la vida tras las rejas.