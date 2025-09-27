Ni Una Menos: una multitud se movilizó por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Miles de personas se convocaron en distintos puntos del país para exigir justicia por el crimen de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Organizaciones feministas y familiares marcharon este sábado desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para exigir justicia por las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Este sábado, la consigna “Por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan” volvió a reunir a miles de personas en el centro porteño. La concentración, impulsada por el colectivo Ni Una Menos , partió desde Plaza de Mayo hacia el Congreso , en repudio al triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela y en exigencia de justicia.

El caso de las tres jóvenes, que fueron engañadas, torturadas y asesinadas por una banda narco , provocó un fuerte repudio social, sobre todo porque parte del crimen se transmitió en vivo por una red social cerrada. “ El Estado es responsable. Ninguna vida es descartable ”, repitieron las manifestantes a lo largo de la marcha.

La protesta se desarrolló con tranquilidad y comenzó a desconcentrar pasadas las 18.30 , tras más de dos horas de reclamos y carteles que recordaban a las víctimas y exigían medidas concretas para frenar la violencia de género.

La convocatoria no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario, Córdoba, Tucumán, San Juan y Bariloche , entre otras ciudades, también hubo concentraciones. En Córdoba, la movilización se realizó en avenida Colón y Cañada ; en Rosario, partió de la Facultad de Ciencias Médicas hacia Plaza San Martín ; y en Tucumán, se reclamó en la Plaza Independencia bajo la consigna: “ ¡Paren de matarnos! ”.

El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” advirtió que en lo que va de 2025 se registra un femicidio cada 36 horas , lo que refuerza la preocupación por la violencia de género en el país.

chicas desaparecidas en la matanza Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en Florencio Varela.

En paralelo a la marcha nacional, la familia de Brenda y Morena convocó a una movilización este domingo en La Matanza, con punto de encuentro en la rotonda de La Tablada. “Queremos que la gente conozca quiénes eran. La sociedad las está señalando, pero vamos a demostrar quiénes somos”, expresó Federico, primo de las víctimas.

Según relató, el dolor unió a una familia marcada por diferencias internas: “Muchos que no se hablaban hace tiempo, se juntaron en un abrazo”. Y agregó: “Algunos tuvimos la posibilidad de estudiar, ellas no. Pero eso no las hace menos. Queremos que haya justicia y que no se repita”.

El abuelo de Brenda y Morena agradeció el apoyo en la marcha por el triple crimen narco

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, afirmó Antonio, visiblemente conmovido.

El hombre aseguró que participa de la marcha para que los gobernantes “escuchen” el reclamo de justicia y destacó que la fuerza para seguir adelante se la da el respaldo de todo el país. “No esperábamos tener tanto apoyo, solo quiero agradecer”, agregó.

En sus declaraciones, también mencionó su aspiración de que en el futuro los jóvenes puedan tener acceso a educación, trabajo digno y un pan en la mesa, y subrayó que su principal pedido es justicia por las víctimas.

Por su parte, Federico, primo de Brenda y Morena, destacó que cada vez que se convoquen movilizaciones por este caso, “toda la familia estará presente”, reafirmando la unidad familiar frente al dolor y la indignación.