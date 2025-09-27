La actriz argentina Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto en San Sebastián

La actriz argentina dedicó el galardón al "movimiento de mujeres tucumanas argentinas y del mundo, que lograron su liberación de Belén". La estatuilla se la entregó Lali Espósito.

La actriz argentina Camila Plaate se consagró este sábado con el premio a Mejor Interpretación de Reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián , gracias a su papel en Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi que representa a Argentina en la carrera por los Premios Oscar 2026 .

"Este premio es para quienes transformaron una injusticia en un símbolo de esperanza", expresó Plaate, en un discurso que emocionó al público y reafirmó el compromiso del cine argentino con temas relevantes . La estatuilla se la entregó Lali Espósito.

Plaate interpretó a Belén , la joven tucumana cuyo caso, condenada en 2014 por un aborto espontáneo, se convirtió en un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en Argentina. Su liberación, impulsada por una amplia movilización social, inspiró cambios legales y culturales en el país.

Al recibir la Concha de Plata , la actriz dedicó el galardón al "movimiento de mujeres tucumanas argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha".

La cinta, seleccionada para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional, refuerza la presencia de Argentina en el mapa cinematográfico global. Su éxito en San Sebastián, uno de los festivales más prestigiosos de Europa, abre puertas a nuevas oportunidades de distribución, coproducciones y visibilidad para el talento local.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros. Basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.

Dónde ver Belén

Belén se suma a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, tras el éxito de Argentina, 1985, ganadora del Globo de Oro. La película pasará a formar parte de la plataforma de streaming cuándo concluya su actual paso por los cines.