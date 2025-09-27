Abogado de Lara Gutiérrez denunció amenazas contra la familia: "Les dijeron que los iban a matar"







Gonzalo Fuenzalida pidió que el caso pase al fuero federal para garantizar la protección de la familia y avanzar en la investigación.

El letrado apuntó además a la falta de respuestas de la justicia y aseguró que detrás del crimen habría una banda narco protegida por sectores del poder.

El abogado de la familia de Lara Gutiérrez, una de las jóvenes asesinadas en el triple femicidio de Florencio Varela, alertó que sus familiares se encuentran amenazados y con miedo por su seguridad. “A la familia de Lara les dijeron que los iban a matar”, afirmó Gonzalo Fuenzalida en diálogo con la prensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según explicó, la familia solicitó protección formal ante las autoridades debido al temor que sienten por la integridad de sus seres queridos. Además, el letrado indicó que presentará denuncias tanto contra quienes dispararon contra la vivienda de la madre de Lara como contra personal judicial y policial, a fin de determinar posibles responsabilidades.

Fuenzalida también cuestionó el manejo del caso por parte de la justicia. Señaló que, pese a existir videos que muestran los hechos, “es ilógico que el ministro de Seguridad esté al tanto y la fiscalía no”, y consideró que el expediente debería pasar al fuero federal para avanzar de manera más efectiva.

En su denuncia, el abogado sostuvo que detrás del triple crimen habría una banda narco protegida por sectores políticos y policiales. Sobre la carátula de la causa, aclaró que, más allá de la discusión sobre femicidio, se trata de un homicidio agravado que merece cadena perpetua, y aseguró que seguirá buscando al autor intelectual del hecho.

Finalmente, Fuenzalida recordó a Lara y a sus amigas: “Era una niña inocente y buena persona. Esto fue un crimen contra tres angelitos”.

Difundieron la foto de "Pequeño J", el presunto autor intelectual Una última información vinculada al Pequeño Jota avanzó en las últimas horas, luego de que autoridades confirmaran su nombre y una imagen. Según trascendió, su nombre sería Tony Janzen Valverde Victoriano, ciudadano peruano de 20 años, líder y responsable de ordenar el asesinato múltiple. pequeño jota Gentileza: Infobae Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires le confirmaron a Infobae que realizaron una serie de allanamientos en los que se detectó que el narco intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen. Detuvieron a un quinto sospechoso en Bolivia La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó este viernes la captura de Lázaro Víctor Sotacuro en la localidad boliviana de Villazón. El hombre estaba prófugo y será trasladado en las próximas horas a dependencias de la División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. Según precisó Bullrich en la red social X, la detención se logró gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de Jujuy. Sotacuro figuraba entre los prófugos vinculados al hecho ocurrido en Florencio Varela, que expuso la trama narco detrás del triple femicidio. No obstante, aún no se reveló qué grado de implicancia se le atribuye en los asesinatos.