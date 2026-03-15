Dura respuesta de la Conmebol a la UEFA por la suspensión de la Finalissima: "Tuvimos voluntad de jugarla en terreno neutral"

El organismo del fútbol sudamericano confirmó que el esperado duelo entre los campeones de América y Europa finalmente no se disputará. En tanto, la entidad madre del fútbol argentino dio sus explicaciones: "El planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, consideraron.

La Finalissima 2026 entre Argentina y España , uno de los partidos más esperados del calendario internacional, fue oficialmente cancelada después de que no se lograra un acuerdo para disputar el encuentro entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. En un comunicado oficial, la CONMEBOL explicó que junto con la AFA mantuvieron “ en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral ”, aunque las negociaciones con el organismo europeo no lograron destrabar las diferencias en la organización del encuentro.

El partido estaba programado para el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar , pero el deterioro de la situación política y militar en Medio Oriente —tras el conflicto con Irán— obligó a suspender eventos deportivos en la región y dejó al encuentro sin sede viable.

El partido estaba previsto originalmente para jugarse en Qatar , una sede elegida con meses de anticipación por ambas confederaciones. Según el comunicado, el país había sido seleccionado por su experiencia reciente en la organización de grandes eventos y por su “compromiso firme con el fútbol”.

Sin embargo, una vez descartada esa sede comenzaron nuevas negociaciones para encontrar una alternativa que resultara aceptable para todas las partes. En ese proceso, la posibilidad de disputar el encuentro en Madrid fue impulsada por la UEFA, aunque desde Sudamérica se remarcó que esa opción no garantizaba neutralidad deportiva .

En el comunicado, la CONMEBOL señaló que “el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral” . Con el calendario internacional cada vez más ajustado, el 14 de marzo surgió una nueva propuesta: disputar el partido el 27 de marzo en Italia , una sede neutral que contaba con el visto bueno inicial de Argentina.

La AFA aceptó la idea, pero solicitó mover la fecha al 31 de marzo para facilitar la logística y la preparación del equipo. Sin embargo, esa modificación no fue aceptada. Según explicó la CONMEBOL, “la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 no era posible”, lo que terminó por cerrar definitivamente la posibilidad de organizar el encuentro. Tras el fracaso de las negociaciones, el organismo sudamericano expresó su pesar por la cancelación del partido.

“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, indicó el comunicado.

La Finalissima debía enfrentar a Argentina, campeona de la Copa América, con España, ganadora de la Eurocopa, en un duelo que generaba enorme expectativa en el fútbol internacional. Finalmente, y pese a las gestiones realizadas por ambas confederaciones, el cruce entre los campeones de Sudamérica y Europa no tendrá lugar en esta ventana internacional.

Por qué no se jugó la Finalissima

Tras descartarse Qatar, surgieron varias alternativas para salvar el encuentro. Entre ellas, se propuso disputarlo en el Santiago Bernabéu de Madrid, organizar una serie de ida y vuelta entre ambos países o trasladarlo a otro estadio neutral en Europa.

Sin embargo, ninguna de las opciones logró consenso. Desde la AFA se rechazó jugar en España al considerar que le otorgaría ventaja deportiva a la Roja, mientras que otras propuestas tampoco lograron encajar en el calendario internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/2033207342343557541?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado: La Finalissima entre Argentina y España queda cancelada. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 15, 2026

El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en conjunto con la Conmebol para dar su propia explicación tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, que debía disputarse el 27 de marzo, en una clara y dura respuesta a la UEFA.

Si bien ambas entidades señalaron que no se podrá disputar por no llegar a un acuerdo, la Confederación europea fue el primero en detallar los motivos de la suspensión del mismo indicando que fue la Federación sudamericana que rechazando todas las propuestas, sin embargo, ahora la entidad máxima del fútbol argentino salió a dar su propia versión de los hechos.

En el mismo, indicaron que tanto AFA como Conmebol “reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral” y si bien se indicó que “aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid”. En esa línea, dejaron bien en claro que “salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”.

Argentina-España, el duelo que el mundo quería ver

La Finalissima debía enfrentar a Argentina, campeona de la Copa América 2024, contra España, ganadora de la Eurocopa 2024, en la cuarta edición del torneo que mide a los campeones de Sudamérica y Europa. El último antecedente del certamen fue en 2022, cuando la selección argentina venció 3-0 a Italia en Wembley y se quedó con el trofeo.

El encuentro generaba enorme expectativa porque podía ofrecer un cruce generacional: Lionel Messi frente a la nueva camada española encabezada por figuras jóvenes. Pero finalmente el partido no se disputará y, por ahora, no hay una nueva fecha prevista para este trofeo intercontinental.

El comunicado de la Conmebol en respuesta a la UEFA

La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.

La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.

Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido.