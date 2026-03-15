Por qué se suspendió la Finalissima 2026 entre la Selección argentina y España: el comunicado de la UEFA + Seguir en









La UEFA publicó un comunicado en el que confirmó la suspensión del partido. Horas más tarde, la Conmebol salió al cruce explicando la situación. Cruce de versiones, disputa y la falta de definición por el partido.

La Finalissima 2026, envuelta en la polémica por las versiones de suspensión del partido.

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“Se cancela la edición de 2026 de Finalissima. No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa”, tituló la Confederación europea en el comunicado de prensa lanzado en las primeras horas de este domingo.

Argentina España.jpg La Finalissima no se jugará finalmente. En el mismo, el organismo expresó su agradecimiento “al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región”.

“Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, expresaron.

Por qué se suspendió la Finalissima entre la Selección argentina y España En esa línea, detallaron que intentaron poner varias opciones para disputarse el encuentro; la primera fue jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, “esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”. Además, se ofreció realizar la final a partido doble, el 27 de marzo en Madrid y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, pero “también fue rechazada”.

Mientras que, en la última instancia, “la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada”. Más allá que desde Argentina propuso jugar el choque para después del Mundial 2026, esta oferta no se podría concretar ya que “España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse”. “Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable. En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada”, concluyeron en el texto. Cómo se creó la Finalissima La Finalísima se creó como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del más alto nivel del fútbol internacional. Argentina, la vigente campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.