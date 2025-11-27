Dura sanción de la AFA: Juan Sebastián Verón fue suspendido por 6 meses y los titulares de Estudiantes por dos partidos + Seguir en









El conjunto platense le había dado la espalda a los jugadores de Rosario Central, en protesta de la decisión de otorgarle el título de campeón de Liga tras haber terminado primero en la tabla anual.

Los 11 titulares no podrán participar de los próximos dos partidos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ordenó una dura sanción en respuesta del "espaldarazo" de los jugadores de Estudiantes de La Plata a sus pares de Rosario Central, en protesta por el título de Liga otorgado al conjunto de Ángel Di María. El Tribunal de Disciplina inhabilitó por dos partidos a los once titulares del equipo platense y suspendió a su presidente, Juan Sebastián Verón, por 6 meses para toda actividad relacionada con el fútbol.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ente disciplinario había iniciado una investigación formal por la protesta realizada por el plantel de Estudiantes en el Gigante de Arroyito, otorgando 48 horas para que se presentara un descargo por los 12 jugadores que se dieron vuelta durante el ingreso de los futbolistas de Rosario Central.

En su presentación, Estudiantes explicó que la instrucción de darse vuelta en el pasillo fue una decisión directa del mandatario, con el fin de expresar el desacuerdo institucional por el reconocimiento otorgado al Canalla. En busca de que los jugadores quedaran desligados de una eventual responsabilidad disciplinaria.

image En el descargo de Estudiantes, Juan Sebastián Verón había asumido la responsabilidad por el polémico pasillo de espaldas. Pero no salvó a sus jugadores. Cómo surgió la polémica entre Estudiantes, Rosario Central, la AFA y el pasillo Todo el conflicto comenzó el jueves pasado, cuando una delegación de Rosario Central viajó a Buenos Aires para recibir una copa por haber ganado la tabla anual, un título que hasta ese momento ningún club sabía que existía en la temporada 2025. Los dirigentes habían sido convocados para conocer la estructura de los torneos del año próximo y, en ese contexto, se les comunicó que se otorgaría un reconocimiento por puntos acumulados, sin anticipar que sería considerado una estrella.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los hinchas de distintos clubes manifestaron su descontento en redes y responsabilizaron a sus dirigencias por supuestamente haber aprobado el galardón. La tensión escaló cuando Estudiantes afirmó públicamente que no hubo votación, mientras que la Liga Profesional aseguraba exactamente lo contrario.

En ese marco, Pablo Toviggino notificó a Estudiantes -también a través de redes sociales y con cierta prepotencia- que debía realizar el pasillo de campeón en el Gigante de Arroyito. Luego de días de especulaciones, el homenaje se llevó a cabo, pero con la particularidad de que los jugadores del Pincha se dieron vuelta cuando Ángel Di María y compañía salieron a la cancha con la copa. El árbitro Pablo Dóvalo dejó asentada la situación en su informe, señalando que el pasillo no se cumplió según lo estipulado en el reglamento, motivo por el cual el Tribunal analizó una posible sanción. Finalmente, la decisión sería no penalizar a los futbolistas.