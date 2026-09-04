El ajuste presupuestario al deporte se mantuvo en el primer semestre de 2026 + Agregar ámbito en









Si bien la cantidad monetaria que recibirá el deporte argentino será la misma, por cuestiones inflacionarias el dinero tendrá un menor peso a la hora de mantener la infraestructura de las distintas disciplinas.

El presidente Javier Milei junto a los abanderados de la delegación argentina antes de partir hacia París. 136 de ellos parte del ENARD.

Luego del recorte presupuestario que sufrió la infraestructura para el desarrollo del deporte en Argentina, a principios y a mediados de 2026, se prevé que el ajuste se mantenga en las mismas condiciones y la ayuda para las disciplinas siga sin favorecer a los deportistas. Además, las comparativas oficiales muestran que la ejecución del presupuesto deportivo cayó un 4%, en términos reales e interanuales.

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De acuerdo a un reporte de "Táctica, laboratorio del deporte argentino" difundido sobre las modificaciones presupuestarias, el área sufrió un recorte de $320.671 millones y se ubicó como el tercer sector más afectado de la partida, solo por detrás de obligaciones vinculadas al Tesoro Nacional y programas energéticos.

El ENARD, en jaque. Según el informe, las partidas destinadas al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) tuvieron una baja del 13,4% en comparación con el primer semestre de 2025, mientras que las correspondientes al deporte comunitario, una reducción interanual del 5,3%.

Por otro lado, el deporte federado fue el que más creció en la primera parte del año, sin contar al ENARD. Según las estadísticas, aumentó un 31,3% frente al 2025, gracias al incremento del 123,8% en Conducción Ejecutiva y al crecimiento del 18,5% en Deporte Federado y Representación Nacional.

Aún así, la parte negativa que mortifica al deporte nacional llega cuando se hace la comparativa con 2023, cuando la modificación presupuestaria por Javier Milei todavía no estaba puesta en marcha.

Los Murciélagos, parte fundamental de los atletas apoyados por el ENARD. Prensa Enard En el análisis de las partidas específicas se observa una gran caída en comparación al año anteriormente mencionado y muestra una gran contracción generalizada en términos reales: el Deporte Comunitario cayó un 82,8%, la ejecución total sin ENARD bajó un 75% y en el Deporte Federado sin Enard se redujo un 51,5%. Continuando con los datos desfavorables, los que más bajaron e interpelan a la mayoría del público fueron: el ENARD, con un 49,3%; la infraestructura deportiva, con un 30,8%; los clubes de barrio, un 98,8%; y las competencia nacionales, que bajaron un 99,7%. Estos datos revelan que el deporte federado crece en cuanto a personas que lo practican y el dinero que ingresa gracias a ello, pero con lo que cuesta mantener el ENARD no alcanza a compensar los gastos. Además, se observa que de 2023 hasta acá hubo una gran reducción estructural, relacionada con los clubes, las competencias y las comunidades que se juntaban a practicarlo.