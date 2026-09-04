ATE amenazó con retomar las protestas en aeropuertos tras no llegar a un acuerdo

El sindicato dio plazo hasta el lunes para que se convoque a una audiencia. De lo contrario, quedará en libertad de acción para reactivar las medidas en 27 terminales del país.

Rodolfo Aguiar dio plazo hasta el lunes para recibir una convocatoria del Gobierno y advirtió que ATE podría retomar las protestas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) amenazó este viernes con retomar las protestas en los aeropuertos luego de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno. El gremio advirtió que esperará hasta el lunes una convocatoria oficial y, si no recibe una respuesta, se declarará en libertad de acción.

El ultimátum fue comunicado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , quien reclamó una audiencia para definir los alcances de la esencialidad de la actividad y las condiciones bajo las cuales podrían realizarse nuevas medidas de fuerza.

“Hemos sido muy claros y la paciencia se agotó. Si el Gobierno no convoca a una audiencia para definir los alcances de la esencialidad de la protesta, nos vamos a declarar en libertad de acción para retomar las medidas de fuerza en 27 aeropuertos de todo el país ”, señaló el dirigente sindical.

Aguiar responsabilizó al Ejecutivo por las eventuales consecuencias que pueda tener la reanudación del conflicto sobre la actividad aérea. “Ellos serán los únicos responsables por cualquier demora, reprogramación o cancelación que pueda surgir”, sostuvo.

Por el momento, ATE no confirmó una fecha para las nuevas protestas. La decisión quedará supeditada a la respuesta del Gobierno antes del plazo fijado por el sindicato.

AHORA!! ULTIMÁTUM DE ATE AL GOBIERNO: SI EL LUNES NO HAY CONVOCATORIA, EL SINDICATO SE DECLARA EN LIBERTAD DE ACCIÓN PARA RETOMAR LAS PROTESTAS EN LOS AEROPUERTOS!! Hemos sido muy claros y la paciencia se agotó. Si el Gobierno no convoca a una audiencia para definir los alcances… pic.twitter.com/OVa3zYzhc7

ATE había suspendido un paro de 48 horas

El gremio había levantado el paro previsto para este jueves y viernes después de que se abriera una instancia de diálogo con las autoridades. La protesta contemplaba asambleas de tres horas por turno, entre las 9 y las 12 y desde las 18 hasta las 21, en 27 aeropuertos del país.

Antes de la suspensión, el Ministerio de Capital Humano había intimado a ATE a garantizar al menos el 75% de los servicios por considerar que la actividad aeronáutica constituye un servicio esencial. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) debía controlar el cumplimiento de ese esquema.

La organización reclama el pago de adicionales salariales acordados desde enero, una mejora de las condiciones laborales y mayores recursos para las tareas operativas y de fiscalización. También denuncia desfinanciamiento en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y cuestiona la falta de partidas para distintas áreas del sistema aeroportuario.