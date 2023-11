El análisis de Bielsa: ¿cómo piensa frenar a Messi en Argentina-Uruguay?

"No hay un método ni procedimiento que sea lo suficientemente efectivo contra Messi, que es el mejor jugador del mundo, justificadamente. Messi también jugó partidos en los que no lució, pero no porque se aplicó una fórmula infalible, porque la misma fórmula que se utilizó en muchos partidos donde no logró lucir, se utilizó en los que sí se lució. No hay una fórmula", expresó Bielsa en la conferencia de prensa que fue transmitida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).