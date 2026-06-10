La Selección de Uruguay ya se encuentra en México para el Mundial 2026

Luego de una despedida multitudinaria en Montevideo, la delegación arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Cancún.

El miércoles por la mañana, La Celeste llegó a Cancún para disputar el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún este miércoles por la mañana de cara al Mundial 2026. El conjunto Charrúa ya se encuentra en el hotel Fairmont Mayakoba donde se alojará y entrenará en el Mayakoba Training Centre Cancún.

La salida del vuelo chárter desde Montevideo estaba planeada para las 23, pero por malas condiciones climáticas se atraso más de una hora. La delegación uruguaya llegó a México alrededor de las 7 y una hora más tarde ya estaba en el hotel.

En la entrada del complejo los recibió un cartel que decía: “Uruguay, tierra de campeones” . Allí también fueron recibidos por uruguayos: Martín Rodríguez, el gerente del hotel, y Gonzalo Güelman, el director general del establecimiento quien acudió al recibimiento con su perro vestido con la camiseta de La Celeste.

La Celeste con la gobernadora de Quintana Roo en el hotel donde harán la concentración.

El personal del complejo ubicado en Quintana Roo preparó una ceremonia de recibida maya . Un ritual ancestral que tiene como objetivo transmitir armonía, protección y buenos deseos a quienes visitan la zona.

Este miércoles por la tarde los dirigidos por Marcelo Bielsa tendrán su primer entrenamiento en tierras mexicanas con la presencia de 12 sparrings que acompañarán al equipo a lo largo de la competición.

Cientos de uruguayos se despidieron del plantel en el Aeropuerto de Montevideo

Antes de subirse al vuelo chárter rumbo a México, recibieron una multitudinaria y cálida despedida. “Llegué y apenas bajé del ómnibus me ericé todo. Así que, a aprovechar y tratar de representar a toda esta gente, a los 3 millones, y dar lo mejor de cada uno; el plantel sabe que tiene mucha calidad. La idea es ir todos juntos en busca de un sueño”, declaró Agustín Canobbio, futbolista de Fluminense, en el aeropuerto uruguayo.

En redes sociales el capitán Federico Valverde agradeció a la gente: “Gracias, Uruguay. Tres millones con el mismo sueño”. Además, el extremo de Sporting de Lisboa, Maximiliano Araújo antes de viajar afirmó: "Cuando el país está unido nosotros tenemos que dar la vida, así nos preparamos y así lo vamos a hacer".

uruguay selección La Selección de Uruguay se despidió el martes por la noche de su país frente a cientos de hinchas. @Uruguay

Bielsa no dialogó mucho con la prensa en su llegada a Cancún, pero si lo hizo antes de partir y remarcó: “Hemos hecho una preparación muy acertada. En el Aeropuerto, hubo una despedida muy generosa del público uruguayo”. Además, al ser consultado hasta donde podría llegar Uruguay en el Mundial 2026 respondió: “Bueno, eso se demuestra al competir”.

Sin embargo, el más tajante al declarar fue Facundo Pellistri, delantero de Panathinaikos de Grecia, que afirmó: "Siempre se dice que Uruguay no es candidato, pero ninguna Selección nos quiere enfrentar. Creo que Uruguay puede sorprender, el sueño es ganar la Copa".