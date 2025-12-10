Todo lo que tenés que saber sobre la Fórmula 1 en 2026 y sus principales transformaciones

La máxima categoría tendrá varios cambios para la próxima temporada que la harán más competitiva e interesante de ver.

El Gran Premio de Abu Dhabi puso fin a la temporada 2025 y marcó el inicio de una nueva era para la Fórmula 1 . A partir de 2026, la categoría experimentará su mayor transformación técnica en varios años , con cambios que revolucionarán el diseño de los monoplazas, la composición de los motores y la dinámica de las carreras.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) impulsó reformas que priorizan la sostenibilidad, la agilidad y la competitividad . Los nuevos reglamentos prometen autos más ligeros, motores híbridos equilibrados y un sistema aerodinámico activo que cambiará la forma en que los pilotos compiten. Además, la incorporación de combustibles 100% sostenibles y la reestructuración del calendario reflejan el compromiso de la F1 con la innovación y la reducción de su impacto ambiental.

Los autos de 2026 pesarán 30 kg menos que los actuales. La distancia entre ejes se reducirá de 3.600 mm a 3.400 mm , y el ancho total disminuirá de 2.000 mm a 1.900 mm. Estos ajustes facilitarán la maniobrabilidad y mejorarán el rendimiento en circuitos con curvas cerradas.

El sistema DRS desaparecerá en 2026. Los monoplazas incorporarán alerones delanteros y traseros móviles con dos modos : uno para maximizar la velocidad en rectas y otro para aumentar el agarre en curvas. Este sistema permitirá adelantamientos más naturales y dependerá de la habilidad y estrategia del piloto.

Motores híbridos con potencia equilibrada

Los motores mantendrán la base de un V6 turbo de 1,6 litros, pero eliminarán el MGU-H. La potencia se distribuirá en partes iguales entre el motor de combustión y el componente eléctrico, que aumentará su capacidad a 350 kW. La energía recuperada en cada frenada se duplicará, alcanzando 8,5 megajulios por vuelta, lo que exigirá una gestión más estratégica de los recursos durante las carreras.

Combustibles 100% sostenibles

La Fórmula 1 adoptará combustibles sostenibles fabricados a partir de dióxido de carbono reciclado o capturado del aire. Este cambio refuerza el compromiso ambiental de la categoría y reduce su huella de carbono, alineándose con las demandas globales de sostenibilidad.

Mayor seguridad en los monoplazas

Las estructuras de protección se reforzarán en 2026. El arco antivuelco será más resistente, y los elementos laterales ganarán robustez. Nuevas luces traseras indicarán el estado del sistema de recuperación de energía, lo que facilitará la identificación de situaciones críticas durante las carreras y mejorará la seguridad de los pilotos.

Nuevo Gran Premio en Madrid

El calendario 2026 incluirá un Gran Premio en Madrid, que se sumará al tradicional circuito de Barcelona. España tendrá dos carreras por primera vez desde 2012. Imola, en cambio, quedará fuera del calendario. Los tests de pretemporada se extenderán a 11 días, con sesiones en España (del 26 al 30 de enero) y Bahréin (del 18 al 20 de febrero), lo que brindará más tiempo a los equipos para adaptarse a los nuevos monoplazas.

Límite presupuestario

El tope de gasto aumentó a 215 millones de dólares para cubrir los costos adicionales derivados de los cambios reglamentarios. Este ajuste busca equilibrar la competencia entre equipos con distintos recursos económicos y permitir una transición más fluida hacia los nuevos estándares técnicos.

Nuevos equipos y alianzas estratégicas

Cadillac se unirá a la parrilla como el equipo número 11, con Valtteri Bottas y Checo Pérez como pilotos. Red Bull fabricará sus propios motores en alianza con Ford, mientras que Honda se asociará exclusivamente con Aston Martin. Alpine, por su parte, cambió su proveedor de motores, pasando de Renault a Mercedes, y avanzó en el diseño de su monoplaza 2026, con Franco Colapinto como uno de sus pilotos titulares.

Más tests de pretemporada

Los equipos tendrán 11 días de tests de pretemporada, repartidos entre España y Bahréin. Este tiempo adicional permitirá adaptarse a los nuevos monoplazas y optimizar su rendimiento antes del inicio de la temporada, que comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Inicio de temporada en Australia

La temporada 2026 arrancará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne. Los primeros tests se realizarán en España a partir del 26 de enero, seguidos por sesiones en Bahréin en febrero. La Fórmula 1 enfrenta así un año de transición que promete renovar el espectáculo y redefinir su futuro, con un enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la competencia equilibrada.