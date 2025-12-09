Flavio Briatore fue contundente sobre la temporada 2025 de Alpine en la Fórmula 1 y dejó una fuerte autocrítica + Seguir en









El asesor ejecutivo de la escudería francesa salió a hablar tras la carrera final de Abu Dhabi con algunas declaraciones no tan positivas.

Flavio Briatore analizó la temporada 2025 de Alpine y pone su mirada en 2026.

Alpine cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 en el último puesto del Campeonato de Constructores, con un balance de sólo 22 puntos, obtenidos por Pierre Gasly. Franco Colapinto y Jack Doohan no lograron sumar unidades durante el año, lo que reflejó las graves dificultades técnicas y deportivas. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, evaluó con dureza el desempeño del equipo y reconoció que el monoplaza no cumplió con las expectativas de competitividad.

Briatore asumió el mando de Alpine en la segunda mitad de 2024, con el objetivo de revertir la situación, pero los resultados no acompañaron. La escudería finalizó en la última posición, un lugar que no sólo la aleja del protagonismo deportivo, sino que también reduce los ingresos económicos que distribuye la Fórmula 1, según la tabla de constructores.

Flavio Briatore Alpine.jpg Las declaraciones de Flavio Briatore en el final de la Temporada 2025 El directivo italiano fue claro en su análisis al término de la temporada. "El resultado del domingo probablemente resume nuestra temporada, en la que el coche no ha sido lo suficientemente competitivo. Ha sido una temporada larga y, a menudo, difícil para todos en el equipo", expresó. Briatore destacó que el equipo está motivado para dejar atrás este año y trabajar con intensidad en la preparación de 2026.

Además, felicitó a McLaren y a Lando Norris por su desempeño durante la temporada. "Felicitaciones a McLaren y a Lando Norris por ganar ambos campeonatos. Su nivel este año fue extraordinario y fueron la referencia en la Fórmula 1 esta temporada", señaló. Sin embargo, enfocó su mensaje en el futuro inmediato de Alpine: "Por ahora, el trabajo duro no se detiene mientras miramos hacia un mejor 2026".

El equipo francés terminó 2025 con un rendimiento que contrasta con su historia. En 2024, ocupó el sexto lugar en el campeonato, pero este año cayó al fondo de la tabla. Briatore, quien logró títulos con Michael Schumacher y Fernando Alonso en otras etapas de su carrera, no pudo repetir esos éxitos en esta ocasión. "Sé que todos están ansiosos y motivados por dejar atrás esta campaña y muy dispuestos a esforzarse al máximo para que la próxima sea aún más exitosa", reiteró.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 Cómo continúa la agenda de Franco Colapinto, luego de Abu Dhabi Franco Colapinto finalizó el Gran Premio de Abu Dhabi en el puesto 20, poniendo punto final a una temporada en la que no sumó puntos. El piloto argentino se enfocará ahora en la preparación para 2026, año en el que Alpine esperará contar con un monoplaza más competitivo, impulsado por los nuevos motores Mercedes y los cambios reglamentarios. "Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026", publicó Colapinto en sus redes sociales, tras la última carrera. El argentino no participará en los tests de Pirelli que se realizarán en Abu Dhabi con monoplazas adaptados a los neumáticos de 2026, pero regresará a la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra, para analizar los resultados de la temporada junto al equipo. Colapinto tendrá cerca de tres semanas de descanso, entre diciembre y enero. Luego, volverá a la base del equipo para iniciar la pretemporada. El lanzamiento del nuevo monoplaza A526 será el 23 de enero en Barcelona, donde comenzarán los primeros tests del 26 al 30 de enero en el Circuito de Catalunya. Las siguientes pruebas tendrán lugar en Bahréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero. La temporada 2026 de Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo. Colapinto y Alpine renuevan sus energías con la esperanza de un año más competitivo.