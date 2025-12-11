La Fórmula 1 estableció un cambio clave en el reglamento para 2026: cómo afecta a Franco Colapinto y el resto de los pilotos + Seguir en









La norma modifica el accionar en el formato Sprint. La decisión fue tomada por el reclamo de varios equipos.

La Fórmula 1 tendrá un cambio de reglamento en 2026.

Con el cierre de la temporada 2025 ya consumado, la Fórmula 1 ingresó en la previa de su reestructuración reglamentaria más drástica en años. En medio de ese proceso, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprobó una modificación clave destinada a corregir uno de los puntos más cuestionados del formato Sprint, que es la fragilidad de la única sesión de Entrenamientos Libres disponible durante esos fines de semana.

La decisión, que regirá desde el inicio de 2026, respondía al reclamo sostenido de equipos y pilotos, que reiteraban que la FP1 quedaba prácticamente inutilizada cada vez que una bandera roja interrumpía el rodaje.

La respuesta de la FIA En los fines de semana con Sprint, las escuderías contaban únicamente con 60 minutos de FP1 para evaluar la configuración del auto antes de ingresar al shootout clasificatorio. Cualquier detención por incidente reducía ese tiempo crítico y alteraba por completo la planificación.

Para evitar que esa situación volviera a comprometer la preparación de todos los equipos, la FIA introdujo una regla que otorga al director de carrera la facultad de extender la práctica y devolver el tiempo perdido por interrupciones.

lando norris formula 1 Lando Norris, último campeón de la Fórmula 1. Archivo Los puntos centrales de la nueva regla de la Fórmula 1 La entidad rectora estableció parámetros específicos para aplicar esta compensación. Los lineamientos aprobados quedaron de la siguiente manera:

Objetivo: garantizar que los equipos dispongan de los 60 minutos completos previstos para la FP1.

Aplicación: la extensión del tiempo solo procederá si la bandera roja ocurre antes del minuto 45 de la sesión. Si la interrupción sucede después, la práctica terminará según su horario original.

Alcance: la medida se implementará de forma exclusiva en los seis fines de semana Sprint de 2026. Por qué esta regla será clave en 2026 La importancia de este ajuste se vuelve mayor si se considera que 2026 marcará el debut de una generación totalmente nueva de monoplazas, desarrollados bajo un reglamento técnico renovado. En ese escenario, disponer de rodaje adicional en la FP1 resultará esencial para obtener datos de funcionamiento, realizar correcciones y comprender el comportamiento de los autos. Además, el Consejo Mundial confirmó que la categoría regresará a un único test de pretemporada a partir de 2027. Sin embargo, para 2026 se mantendrá el esquema ampliado de ensayos, pensado para facilitar la transición hacia la nueva normativa.