Cómo es la Super Fórmula, el campeonato en el que participa Jack Doohan

El piloto sufrió tres accidentes consecutivos en la misma curva de Suzuka, un patrón que expone sus dificultades para adaptarse a la exigente categoría japonesa.

La Súper Fórmula un desafío para cualquier piloto extranjero por sus circuitos complicados y autos con más carga aerodinámica que la mayoría de las categorías previas a la F1.

Durante años, la Super Fórmula fue una categoría lejana para el público occidental y solo era mencionada como un campeonato técnico y exigente donde algunos pilotos iban a buscar ritmo o relanzar sus carreras. Sin embargo, en los últimos meses el torneo japonés volvió a ganar popularidades con la llegada de Jack Doohan .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de su salida de Alpine y el paso de Franco Colapinto a la butaca de Fórmula 1 que él ocupaba, el australiano se vio obligado a dar un giro en su trayectoria. Sin embargo, su regreso a las pistas no fue lo que esperaba porque tuvo tres accidentes consecutivos en la misma curva de Suzuka que reavivaron las dudas sobre su momento deportivo.

La etapa de Jack Doohan en la Fórmula 1 fue corta, inestable y marcada por una gran presión mediática . Su debut a fines de 2024 parecía el primer paso de un proyecto a largo plazo con Alpine , pero seis carreras en 2025 bastaron para que la escudería francesa perdiera paciencia .

Los errores repetidos , dos abandonos tempranos (uno en Australia bajo la lluvia y otro en Miami por una rueda pinchada) y un fuerte golpe en Suzuka durante una práctica libre fueron determinantes para hacer tambalear su lugar dentro del equipo.

A eso se sumó un contexto interno complicado, marcado por la salida de Oliver Oakes, el impulso de Franco Colapinto y la presencia activa de Paul Aron como piloto de reserva.

jack-doohan_ piloto.jpg Dazn.

Así, cuando Alpine decidió subir al argentino, Doohan quedó como parte del equipo, pero sin un asiento asegurado ni participación real en pista. Aunque vestía los colores azul y rosa en algunos Grandes Premios, su actividad era mínima, incluso en los simuladores.

Con el panorama cerrado para 2026, Jack optó por una salida anticipada: cortó su vínculo operativo con la escudería y aceptó una oferta de Toyota que lo llevó a formar parte de Kondo Racing en la Super Fórmula japonesa, donde ocuparía el lugar de Kenta Yamashita.

jack doohan1

Cómo es la Super Fórmula: circuitos, reglas y autos

La Super Fórmula es uno de los campeonatos más exigentes del automovilismo mundial y, para muchos ingenieros, el único escalón técnico realmente comparable a la Fórmula 1 en términos de velocidad de curva. Se corre exclusivamente en Japón y combina circuitos como Suzuka, Motegi, Sugo, Fuji, Autopolis y Okayama.

Los monoplazas SF23 son provistos por Dallara y utilizan motores turbo de dos litros fabricados por Honda o Toyota. Tienen una relación peso-potencia que sorprende incluso a pilotos de F2, con una carga aerodinámica elevada y un comportamiento muy sensible a las condiciones de pista.

Por lo que, en jornadas frías o con viento fuerte, los tiempos bajan incluso más, lo que obliga a los debutantes a adaptarse rápido.

super formula

En tema reglas, las sesiones de clasificación son cortas, las carreras tienen estrategias limitadas y hay un parque reducido de autos (generalmente entre 12 y 20) que hace que cada posición cuente.

Los tres accidentes de Jack Doohan en la misma curva

El capítulo más llamativo de la llegada de Doohan a la Super Fórmula ocurrió en Suzuka: tres accidentes en tres días consecutivos en la misma curva, Degner 2, uno de los puntos más críticos del circuito.

El 10 de diciembre, en su primer día de pruebas, sufrió un fuerte trompo después de pasar de largo el piano exterior. El monoplaza se desestabilizó, impactó con la barrera de espuma y provocó la salida de bandera roja para poder retirar el auto de la pista.

Aunque salió ileso, este incidente marcó un debut complicado y lo dejó fuera de las tandas restantes del día.

jack doohann

Solo 24 horas después, el australiano volvió a tener un choque. Esta vez, fue frontal, producto de perder la referencia en la misma curva.

Pese a que el impacto fue menos severo que el día anterior y el trasporte no sufrió daños estructurales, la repetición encendió las alarmas en Kondo Racing y puso a la vista la dificultad del piloto para encontrar confianza y ritmo.

En la última ocasión, el joven de 22 años perdió el control al tocar el piano interno, pisó la cama de leca y el automóvil salió despedido hacia las defensas Tecpro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabriiSantini/status/1999302944093831674?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/ZC8EW7INRq Por tercer día consecutivo, Jack Doohan chocó en la misma curva en los test de Super Fórmula con el auto del equipo Kondo Racing. — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) December 12, 2025

Luego, Doohan incluso cambió su foto de perfil de Instagram por una imagen completamente negra, gesto que para muchos reveló el peso emocional del momento, amplificado por las críticas que recibió en las redes sociales.