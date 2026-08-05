Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca: los números del goleador histórico de Ecuador + Agregar ámbito en









El delantero ecuatoriano le dio el sí a Riquelme y tiene todo listo para ser la cuarta incorporación del "Xeneize". Los detalles.

Enner Valencia, goleador histórico de Ecuador, es nuevo refuerzo de Boca

En medio de un mercado de pases esquivo, Boca consiguió a su delantero centro de jerarquía. Se trata de Enner Valencia, ecuatariano que viene de disputar el Mundial 2026 y con una importante carrera en la espalda.

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Valencia, de 36 años, firmara contrato hasta diciembre de 2027 y será el cuarto refuerzo de Boca en el semestre. Enner se encuentra con el pase en su poder debido a que termino contrato con Pachuca de México en julio, quedando como agente libre.

El delantero le terminó de levantar el pulgar a Boca, como gran desafío en el final de su carrera, descartando la chance de volver a Emelec y también de cruzar nuevamente en su camino a Sampaoli, quien lo tenía apuntado para jugar en Talleres.

Desde el equipo de la Ribera, iniciaron gestiones con el delantero debido a un pedido especial de su director técnico, Arruabarrena quién exigió traer a un delantero experimentado que suplante el lugar de Adam Bareiro sufre una discopatía lumbar y un proceso de arrastre físico tras un doble desgarro previo, lo que lo mantiene marginado de las canchas por tiempo indeterminado.

Quedó descartado de los compromisos clave por la Copa Sudamericana y certamen local, Su evolución se monitorea semana a semana para definir si finalmente requiere pasar por el quirófano.

De esta manera el entrenador intentará tener una disputa interna entre Miguel Merentiel y Valencia por quién será el nueve titular del "Xeneize". En total, Valencia lleva jugados 698 partidos con 235 goles anotados, incluyendo 49 en la selección de Ecuador (6 en Mundiales), que lo convierten en el máximo anotador histórico de la "Tri", como uno de los hitos de su carrera.