Tensión en España por el caso Julián Álvarez: el Atlético Madrid denunció al Barcelona y el argentino podría ser sancionado

El delantero de la Selección argentina protagoniza una de las grandes novelas del mercado de pases en España, mientras aún no logra un acuerdo con Barcelona para incorporarse de cara a la próxima temporada. Además, una denuncia podría dejarlo hasta dos años sin competir

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina , Julián Álvarez aprovechó el receso del verano europeo para descansar. Sin embargo, su tranquilidad duró poco: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves la apertura de un expediente para analizar la situación del delantero a raíz del presunto acoso ejercido por el Barcelona en medio de las negociaciones por su fichaje.

En los últimos meses, inclusive en medio de la cita mundialista, el conjunto azulgrana subió varios comunicados a sus redes sociales insinuando que estaban a la espera de concretar el pase de la “Araña”. Esta situación molestó en el Colchonero y recurrieron al organismo español del deporte para defender sus derechos y su patrimonio .

Las sanciones que podrían tener tanto Julián como los Culés son muy grandes. Según el Artículo 93 del Código Disciplinario de la RFEF, que habla sobre el incumplimiento de decisiones federativas, tienen la posibilidad de ponerles una multa económica e inhabilitación o suspensión durante un tiempo determinado .

Esta interrupción en la carrera del cordobés podría extenderse de un mes hasta dos años , con un mínimo de cuatro partidos sin jugar si es que logra obtener la reducción mínima. Además, si el jugador recibe esta suspensión tendrá que compensar económicamente al Atleti porque no podrá disponer de sus servicios.

Por otro lado, el Barça podría sufrir una clausura, total o parcial, de hasta tres partidos o dos meses de las instalaciones del club. Aunque también otra de las opciones que pueden barajar es sumarle una reducción de tres puntos en la clasificación final de la temporada y prohibirle la inscripción de jugadores en una o varias ventanas del mercado.

El sueño de Julián Alvarez

En medio del certamen mundial con la Selección argentina, Álvarez fue consultado en zona mixta que iba a ser de su futuro y él no titubeó en su respuesta. “Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, sentenció.

Julián Álvarez con la Selección argentina.

Cuando se refirió a su aspiración lo dijo por el Barcelona. Cuando él era todavía un niño en las inferiores de Club Atlético Calchín, fue consultado de qué equipo era hincha y respondió con una gran soltura: “Soy de River, del Barça, De Calchín y de Argentina”. Por lo qué la respuesta a cuál era su visión para el futuro está bastante clara.

Qué hará el Barcelona

Luego de que Robert Lewandowski se vaya de la institución para ir a jugar al Chicago Fire de la MLS, Hansi Flick está pensando en el rearmado del equipo para la temporada que viene y una de sus debilidades es el delantero argentino. El único problema con esta situación es que el Atlético Madrid se niega a negociar directamente con un competidor y solo aceptan venderlo por la cláusula de rescisión: u$s500 millones.

Ante esto barajan nuevas opciones para buscar un delantero de talla mundial, aunque no logran encontrar a ninguno al nivel de Julián Álvarez. Este miércoles por la mañana se lesionó el principal competidor al puesto: Junior Kroupi, del Bournemouth, sufrió fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y estará de baja de 3 a 4 meses.

Laporta, presidente del Barcelona, estudiará el mercado para llegar a un acuerdo en busca de su nuevo delantero.

El estudio para saber quién será el nuevo delantero es muy amplio, aunque aún tienen tiempo hasta el 31 de agosto por la noche. Si bien Julián es el que encabeza la lista, y sus nuevos problemas con la RFEF complican la situación, el Barcelona se tomará su tiempo para decidir quien será su delantero titular en busca de la Champions League.