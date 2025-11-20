El blooper de Agustín Rossi que le costó la derrota a Flamengo en el clásico carioca + Seguir en









El arquero argentino protagonizó un insólito blooper, que permitió a Fluminense ampliar la ventaja en el clásico con Flamengo.

El arquero argentino Agustín Rossi, que venía de ser destacado como uno de los héroes tras la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores, fue protagonista de un insólito error en el clásico disputado este miércoles por la noche ante Fluminense en el Maracaná.

El “Mengao”, líder del Brasileirao y recién clasificado finalista continental, ya perdía 1-0 cuando, a la media hora de juego, el “Flu” logró ampliar la diferencia gracias a un blooper del exarquero de Boca y Estudiantes.

La jugada se dio cuando Rossi recibió una pelota comprometida de un defensor. En lugar de despejarla de primera, el argentino intentó controlar el balón y hacer algún jueguito. Sin embargo, la pelota se le fue larga.

pic.twitter.com/CpVnMgwq13 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 20, 2025 El atacante de Fluminense, Kevin Serna, aprovechó el inesperado descuido para interceptar y empujar el balón al arco, sellando el 2-0 parcial, antes del cierre de la primera mitad.

Este error contrasta fuertemente con la reciente actuación estelar de Rossi, quien había sido figura en las semifinales de la Libertadores contra Racing en Avellaneda, con atajadas cruciales que mantuvieron el cero y aseguraron el pase de su equipo a la final.

