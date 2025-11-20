Se sorteó el Repechaje del Mundial 2026: contra quién jugará Bolivia y las otras selecciones + Seguir en









La FIFA realizó el sorteo del esperado Repechaje mundialista, donde definió todos los cruces para los últimos 6 cupos.

Se sorteó el Repechaje del Mundial 2026: contra quién jugará Bolivia y las otras selecciones

En la sede de la FIFA en Suiza, esta mañana se realizó el sorteo por el Repechaje al Mundial 2026. Lo más relevante para el fútbol sudamericano es el cruce de Bolivia, que será contra Surinam.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todas series a partido único del 26 al 31 de marzo, que determinarán a los cuatro clasificados. El seleccionado boliviano se medirá contra el pequeño país que históricamente nutrió a la selección de Países Bajos (Holanda). El ganador de ese encuentro luego enfrentará a Irak en una final para definir un clasificado al Mundial.

Mientras que Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado. Con Estados Unidos, Canadá y México como países sede, la cita ya genera expectativa en plena cuenta regresiva.

Por otro lado, vale destacar que los países europeos tuvieron su propio sorteo que determinó que Italia chocará con Irlanda del Norte, para luego jugar contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina, por el cruce 1.

Ucrania irá ante Suecia y Polonia-Albania en el Cruce 2; Turquía se enfrenta con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo en el Cruce 3, mientras que en el Cruce 4 Dinamarca choca con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. El formato es sencillo: semifinal y final, a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial.

En la edición 2026, el Mundial tendrá una estructura totalmente renovada: serán 48 selecciones distribuidas en 12 zonas, un esquema histórico que modifica la cantidad de encuentros y la manera de componer cada grupo. Esta ampliación obligó a ajustar el calendario general y la organización del certamen.